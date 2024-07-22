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2024-07-22Text: Sammy Leung

大澳一日遊 | 「東方威尼斯」大澳美食、景點推介！坐小艇遊水上棚屋 / 1小時行山路線虎山觀景台打卡 / ViuTV《大叔的愛》取景地 / 玻璃屋食下午茶

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　　放假不想離開香港，但又想去遠一點，大澳是一個好選擇！大澳被稱為「東方威尼斯」，很多人假日都會去大澳玩，因為可以暫時遠離一下焦慮的環境，除了有很多美食，仲有很多值得去打卡的地方。Let's go！

 

大澳一日遊│1. 大澳觀光小艇：20分鐘坐小艇遊「東方威尼斯」

 

　　想看看獨立小漁村大澳的風光，又不想自己亂行亂走，當然要坐坐大澳觀光小艇！乘坐20分鐘小艇就可以看到大澳全景，包括穿梭高架的水上棚屋、新基大橋、紅樹林、文物酒店、將軍石，仲可以欣賞港珠澳大橋，好運的話，仲有機會看到中華白海豚！而價錢方面則是人均$39，超抵的價錢就可以近距離感受充滿獨特風情的「東方威尼斯」。

 

圖片來源：kkday

圖片來源：kkday

圖片來源：kkday

圖片來源：kkday

 

大澳觀光小艇

服務時間 : 每日上午10時半至下午5時

地址：大澳街市街，藍色鐵橋海旁邊兌換船票 (過了藍色鐵橋即到達)

詳情按此

 

下一頁：來回不用1小時簡單路線！紅色欄杆山徑+虎山觀景台海景打卡

 

  • by Senior Content Editor

    Sammy Leung

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