Google公開最受港人歡迎外遊目的地！日本2城市打入三甲、呢個地方高踞第2位？美食遊、療癒身心為新趨勢！教你用Circle to Search功能規劃旅程

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踏入 7 月暑假旅遊旺季，Google 今日（23 日）公開港人今夏的旅遊趨勢，揭曉 10 大熱門外遊目的地，日本不出所料有 2 大城市穩佔 Top 3 位置，巴黎也打入 10 強名單！此外，Google 也從搜尋趨勢發現港人一改以往的旅遊風格和路線，轉向重視心靈上滋養、感官沉醉體驗以及具影響力的難忘回憶體驗，即睇詳情報告結果。

公開最受港人歡迎外遊目的地！十強日本穩佔3位

Google 整理了港人自今年 6 月於 Google Flights 搜尋最多的目的地，單計日本已有東京、大阪及福岡齊齊打入頭 10 名位置，而東京更高踞榜首，可見港人對日本的愛從來都有增無減。緊隨其後是第 2 位的倫敦，大阪則排名第 3 位。至於同樣是人氣旅遊目的地的台北、曼谷、首爾分別排第 5、第 8 及第 9 位。即將舉行 2024 年奧運的巴黎也登上第 10 位。

有趣的是，香港在今個夏天亦登上成為新加坡、泰國、台灣及菲律賓旅客的 10 大熱門旅遊目的地之一。

一改往日旅行模式！熱忱美食、療癒身心靈之旅

Google 指，從 Google Flights 及搜尋趨勢反映不少香港人開始拋開千篇一律的旅行模式，反而傾向計劃一個遠離繁囂的夏日旅程，像 #當地美食之旅、#森林浴、#身心健康（wellness都是多人搜尋的旅遊關鍵字，讓大家在各地傳統美食至身心靈療癒度假村，重拾身心平衡。值得留意，Google 搜尋趨勢亦揭示港人愈來愈多使用人工智能（AI）計劃旅程。

同場加映︰用Circle to Search輕鬆規劃旅程！

Google Maps去年 6 月推出「沉浸式實景」功能，手機版本 app 中的全球逾 500 個地標加入了沉浸式實景圖，大家只要搜尋地標，點擊頁面上顯示的第一段影片，即可俯瞰該建築物、探索周邊景點及設施，以及透過控制「時間滑標」查看該地點不同時間的天氣情況。

若是用高階 Android 智能手機的話，Google 還有個 Circle to Search 功能，讓大家直接在手機螢幕上圈選或塗鴉，選擇圖片、文字或影片，即可瞬間搜尋所需資訊。







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