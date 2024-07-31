工展會2024 | 工展會購物節8月回歸！6大展區必掃$1或1折福袋！$10買罐頭鮑魚、$20鴻福堂靚湯！每日一時段派免費雞尾酒！即睇詳細活動+票價+免費接駁巴士詳情

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第4屆工展會購物節將在8月2日於亞博開幕！一連四日的購物節分為6大展區，設有多達250個攤位，為大家提供一連串的豐富禮品、特價優惠、及超值$1限量福袋！有興趣掃貨，即睇詳細優惠盤點、購物節活動及免費接駁巴士詳情！

今年的工展會購物節將會於8月2至5號在亞洲國際博覽館5及7號展館舉行，分為「Chill飲Chill食」、「休閒食品」、「健康養生」、「生活家品」、「服飾美容」以及「為食Guide」6大展區，合共超過250個攤位。攤位以超低價發售海味、廚具、美容及保養品等產品，部分產品低至$1或1折發售！

購物節入場費為$10，電子門券於工展會手機應用程式、Alipay、KKday及MyLink App內公開發售。要注意，購物節現場不設售票處售賣實體門券，將於入口設八達通付款通道，讓入場人士以八達通付費入場。

工展會2024 | 優惠1：每日首90名入場送「廠商會90周年福袋」！

適逢今年廠商會成立90周年，大會將會向每日首90名入場人士免費派發「廠商會90周年福袋」(價值$190)！

工展會2024 | 優惠2：$1買「90周年限量福袋」

搶不到免費福袋也不用失望，皆因大家可以超優惠價錢買限量福袋！現在只需要$1就可以買到廣昌隆極上臘腸福袋（含極上醬香臘腸、極上瑤柱臘腸及精美環保袋 ; 原價$156），只要$3就可以買到三寶福袋（含Q10 精華30毫升、潔膚膏250毫升及膏膚膏20毫升 ; 原價$287）。

更多抵買福袋：

【1折】榴槤B哥冰凍榴槤福袋（優惠價：$48）

- 貓山王麻糬、黑刺麻糬、D197貓山王急凍果肉（400克）、D200黑刺急凍果肉（400克）

【1.1折】百利達餐酒套裝（優惠價：$688）

- 5支紅酒及1支白酒（各750毫升）

【2.2折】澳寶牌鴻運福袋(優惠價：$50）

- 法式龍蝦湯鮑魚（2頭）（200克）、燉湯（350克）、鮑魚麵（80克）及海螺片（425克）

【3.6折】馬百良福袋3in1（優惠價：$495）

- 破壁靈芝孢子（60粒裝）、蟲草CS4（60粒裝）及黃金初乳益生菌（30包）加送秋梨潤喉蜜便利裝

【4.6折】「從頭愛自己」福袋（優惠價：$200）

- 桂圓美滋養美白沐浴露、修護滋養沐浴露、防脫控油護髮精華

【5折】清淨海環保全套檸檬味家居清潔福袋（優惠價：$148）

- 1套6支清潔劑適合浴廁（500毫升）、廚房（500克）、洗碗（1,000克）、地板（2,000毫升）及洗手乳（350克）

（圖片來源：工展會網頁）

工展會2024 | 優惠3：工展夏日快閃購

工展夏日快閃購同樣提供超值折扣，讓大家以超低價錢買到不同食品、廚具、美容產品。當中$1產品就包括eefit依飛舒痛膏（80克）（原價：$228）、貓山王麻糬（原價：$50）和陳皮世家古香陳皮（即食）（90克） （原價：$20）。

更多抵買產品：

【1.3折】Cici Care24小時保濕蘆薈面霜（100克）（原價：$ 238 , 優惠價：$30）

【1.8折】寶健先鋒蘋果纖維片（100粒）（原價：$280 , 優惠價：$50）

【2.6折】澳寶牌頂湯紅燒鮑魚罐（6頭）（(原價：$38 , 優惠價：$10）

【3折】全部都係蝦晶華頂級鮮蝦滑（150克x4包，600克）（原價：$192 , 優惠價：$58）

【3.3折】鴻福堂首烏玉竹烏豆豬腱湯（400毫升）（原價：$60 , 優惠價：$20）

【4.4折】榮華龜苓膏6罐裝（1500克）（原價：$102 , 優惠價：$45）

更多優惠貨品

（圖片來源：工展會網頁）

工展會2024 | 優惠3：廠商會90周年拍拍賞

為慶祝廠商會90周年，大會特別推出廠商會90周年拍拍賞活動。只要追蹤工展會社交平台，分享相片並標註「@hkbpe」及標籤「#CelebratingCMA90」，即可參加拍拍賞有獎遊戲——拍中9秒即可獲得大獎；而拍中08:50-08:99或09:01-09：50亦有「幸運獎」！

（圖片來源：工展會網頁）

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