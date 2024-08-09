全國生態日8.15推多個免費活動！濕地公園、鳳園保育區免費開放！ 嘉道理農場、WWF、觀鳥會開生態導賞團！「綠綠賞」積分換禮品有折

加入最愛專欄 收藏文章

8 月 15 日就是第二屆全國生態日，為了增強大家蒐環境保護的意識，政府由 8 月 15 至 31 日推出多項免費活動和優惠，由濕地公園免費開放、「綠綠賞」特別折扣至不同機構的免費生態導賞團都有。

全國生態日2024｜濕地公園、鳳園保育區免費開放

香港濕地公園將於 8 月 15 日（星期四）免費開放，大家可以直接經訪客中心進入公園，場內也提供免費活動，如濕地保護區導賞團、探索中心工作坊。大埔鳳園保育區當天也是全日免費開放，大家可於鳳園文化及生態教育中心登記，獲取即日通行證。此外，T．PARK［源．區］就在 8 月 25 日舉辦免費工作坊。

全國生態日2024｜環保署 「綠綠賞」特別折日

大家在 8 月 15 日前往綠在區區的回收環保站、回收便利點（不包括回收流動點），禮品兌換機或利用「綠綠賞」手機應用程式，可以 81.5%所 需積分兌換心儀禮品。折扣將以延後回贈方式發放，每款禮品只限一件享折扣優惠。

全國生態日2024｜嘉道理農場、WWF、觀鳥會免費生態導賞團

漁農自然護理署也於薄扶林郊野公園和獅子會自然教育中心舉辦 4 場生態速查體驗團，讓大家探索本地野生動植物，認識香港獨特的自然生態。另外，逾 30 間非政府機構分別免費開放設施、提供免費生態導賞團、夜間導賞、工作坊、講座、優惠等，包括︰

● 嘉道理農場暨植物園生態導賞：蝴蝶萬花筒

● 香港海洋公園特備節目「斑海豹趣談」

● WWF 大埔元洲仔小島古蹟輕快遊

● 香港科學館呆萌海獅的二三事

● 博遊生物@香港生物多樣性博物館

● 新界西北魚塘「漁」樂生態遊

● 荔枝窩生態導賞遊

● 馬鞍山礦山在地遊導賞團等

免費活動詳情按此







《說說心理話》【驚恐症來襲】無預警發作...患者親身講述得病經歷及康復過程！必要時自己做一件事可幫到手！► 即睇