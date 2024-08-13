上環睇懷舊老香港展覽兼打卡！尋找洋服眼鏡鐘錶老店痕跡、睇60年代香港製造服飾百貨、Y2K潮物重拾集體記憶！八月照相館一嘗影樓拍照體驗

加入最愛專欄 收藏文章

時代更替得愈來愈快，在新舊交替的途中許多事物趕不及多看一眼就已經消失，就如那些紮根社區多年的老店。若你也喜歡緬懷過去舊事物的美好與韻味，一定要去上環西港城舊香港展覽《 你好！拜拜！Hellogoodbye 》，認識香港本土各式各樣設計產品及收藏，與「老街坊」重溫香港老店故事。

（圖片來源：西港城 Western Market）

「再見」意味道別，也代表再次見面，《 你好！拜拜！Hellogoodbye 》展覽正想為大家提供一個重新回望的機會，重溫一代人在社區裏的共同回憶，以及往日香港老店情懷。就算未曾經歷過當年歷史的訪客，也能透過欣賞舊物和展品認識香港本土設計產品和收藏。展覽大致分為三個展區，包括老店回憶展示館、年華百貨及年華市集。

1. 老店回憶展示館

老店回憶展示館由店老二老店策劃，展出逾50樣懷舊物品，當中有來自舊年代的老店「永昌成洋服」、「得光眼鏡公司」、「華興鐘錶」等，許多展品都是舊年代老店一直沿用的用具，讓大家從充滿使用痕跡的工具中感受過去的時代。

（圖片來源：店老二老店）

在深水埗黃竹街、50、60年代開業的「得利林刀剪」的鋪頭由林維新（第三代）營運至結業，展出店舖招牌及刀剪。（圖片來源：店老二老店）

展出的大押招牌字。（圖片來源：店老二老店）

（圖片來源：西港城 Western Market）

日期：17／7-1／9／2024

時間：10am - 10pm⁠

地點：上環西港城地下大堂

策劃：店老二老店

2. 年華百貨

年華百貨由小時光策劃，販售各式古舊收藏及香港設計。在這個古董收藏庫內，你可以找到重現老香港風格的金飾珠寶、香港製衣業蓬勃時期的年代佳品、日本昭和年代宇山娃娃等等的別致收藏品。

（圖片來源：小時光XiaoShiGuang）

（圖片來源：小時光XiaoShiGuang）

南泱記所收藏的復古衣飾，絕大部份都是六十至九十年代的香港製造。（圖片來源：小時光XiaoShiGuang）

更特別的是，小時光更為大家帶來「八月照相館」，為大家提供到影樓拍照的體驗——小時光邀請到 Instant Photo Service 攝影師 Thomas 為大家以復古即影即有相機（Large Format Camera）拍下照片、定格此刻回憶。更有西洋書法家 @kalligraphyart_ips Kathy在相片提字。詳情記得密切留意小時光的 Instagram 及 Facebook 專頁公佈。

（圖片來源：小時光XiaoShiGuang）

日期：17／7-1／9／2024

時間：請留意小時光IG Update 開放時間

地點：上環西港城地下G27店鋪

策劃：小時光 XiaoShiGuang

3. 年華市集

年華市集由大年華 Dailinwah策劃，近年興起Y2K熱潮，CCD相機、Y2K拍照姿勢、時裝穿搭等重新浮現在公眾眼球，在慨嘆青春不再時，大年華用市集，邀請大家一同好好記住這些青春回憶。

市集內有一眾舊物小店參與，現場亦設有「回憶體驗專區」，將一些封塵已久，想當年的「潮物」重現眼前，例如有橫跨九十到二千年代的中古YES CARD，亦可以翻閱當年嘅書藉、物品等等，讓大家一起懷緬舊時。

（圖片來源：大年華 Dailinwah）

（圖片來源：大年華 Dailinwah）

日期：第二彈 31／8-1／9／2024

時間：12pm-7pm

地點：上環西港城地下大堂

策劃：大年華 Dailinwah







《說說心理話》【驚恐症來襲】無預警發作...患者親身講述得病經歷及康復過程！必要時自己做一件事可幫到手！► 即睇