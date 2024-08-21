中秋節2024 | 5個中秋好去處推介！大坑舞火龍氣氛滿瀉 / 免費學做手繪花燈 / 文化中心傳統花燈紮作 / 維園巨型藝術生命之樹！即睇綵燈會詳情+亮燈時間

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中秋佳節除了和家人賞月，也別錯過各區舉辦的中秋綵燈會，一起欣賞璀璨奪目的花燈裝飾！今年中秋節目非常豐富，無論是經典的大坑舞火龍，或是到各區設置的花燈燈海，都值得大家一訪、感受濃厚節日氣氛！即睇以下綵燈會詳情、地點及亮燈時間！

中秋節2024 | 必去節目1. 大坑舞火龍：氣氛滿瀉！認識國家級非物質文化遺產

今年的大坑舞火龍在9月16日至18日舉行，大坑舞火龍擁有悠久傳統、已被列入國家級非物質文化遺產，每逢中秋節，平日寧靜的大坑就會被舞動的火龍、有節制的鑼鼓聲圍繞！隨著熠熠生輝的火龍穿梭在大家小巷中，不但視覺上畫面震撼，大家想必也能共慶熱鬧氣氛，不妨來親身感受這項活動的獨特魅力！

（圖片來源：香港旅遊發展局）

大坑舞火龍

日期︰9月16日至18日

時間: 約20:15 - 10:30

地點：銅鑼灣大坑（最佳觀看點：浣紗街）

網址：https://www.taihangfiredragon.hk/

中秋節2024 | 必去節目2. 美孚饒館花燈節：免費手繪花燈工作坊+掛放於饒館應節

延續上一屆的花燈節，饒宗頤文化館將會在9月14至18日舉行《LIFE MART 大型中秋嘉年華市集 暨 饒宗頤文化館開放日》及《第二屆 美孚饒館花燈節》。

和往年一樣，大家都可以將自己親手製作的花燈掛上饒館，現在只要每逢星期六，就可以到饒館參加手繪花燈工作坊，費用全免、也不需要事先登記！工作坊會免費提供紙燈籠及顏料，讓大家即場繪畫花燈，畫好的花燈就會在《第二屆美孚饒館花燈節》展出！

（圖片來源：饒宗頤文化館@Facebook）

美孚饒館花燈節

日期︰9月14至18日

地址：九龍美孚青山道800號 饒宗頤文化館

中秋節2024 | 必去節目3. 灣仔藍屋花燈：自製手繪花燈掛藍屋

灣仔藍屋今年第3年舉辦手繪花燈節，今年以「藍夜 • 秋物語」為主題，邀請大家以中秋祝願為題或個人創作繪畫作品參與手繪花燈，作品同樣會在中秋期間在藍屋建築群內展示。

（圖片來源：We 嘩藍屋 Viva Blue House @Facebook）

如果想要在藍屋製作自己獨一無二的花燈，就要事先參與在8月18日或24日舉行的 「藍夜•秋物語：手繪花燈工作坊」，時間為12:30、14:00及15:30，每節約一小時，每位收費$150。

（圖片來源：We 嘩藍屋 Viva Blue House @Facebook）

藍夜 • 秋物語：藍屋燈海亮燈日

日期：9月7日

時間：晚上6時

地點：灣仔景星街藍屋建築群空地

中秋節2024 | 必去節目4. 文化中心露天廣場綵燈會：睇傳統花燈紮作、手工藝示範

今年政府會在文化中心露天廣場舉行甲辰年中秋綵燈會，綵燈會由9月6日至10月6日舉行，除了會展示一系列綵燈之外，亦會安排內地藝團來港演出，展現中國傳統文化。值得留意的是，今年綵燈會加入非物質文化遺產的元素，就例如傳統花燈紮作展示、舞火龍及粵港澳傳統手工藝示範等等，等大家一起來到現場，感受中華文化魅力！

（圖片來源：康文署網頁）

文化中心露天廣場綵燈會

日期︰9月6日至10月6日

地址：尖沙咀梳士巴利道香港九龍香港文化中心十號

亮燈時間︰18:30 - 23:00 （*中秋節正日9月17日延長亮燈至淩晨12時）

中秋節2024 | 必去節目5. 維多利亞公園綵燈會：巨型藝術「生命之樹」裝置展示學生綵燈

今年中秋，維多利亞公園也會在9月12日至18日舉行綵燈會，設置一系列璀璨燈飾讓大家打卡欣賞。作為首屆「中華文化節」的活動之一，今屆綵燈會更加入「學生綵燈設計展」——在會場設有巨型藝術「生命之樹」作為展示學生綵燈的大型展台，希望提升學生對中國傳統花燈紮作的認識。

（圖片來源：康文署網頁）

維多利亞公園綵燈會

日期︰9月12日至18日

地址：維多利亞公園一號至六號足球場

亮燈時間︰18:30 - 23:00 （*中秋節正日9月17日延長亮燈至淩晨12時）







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