深圳一日遊 | 深圳最新景點「梅拉尼亞小鎮」免費入場！歐陸童話風小鎮4大打卡位：布拉格天文鐘 / 橙白色宏偉教堂 / 七彩童話村

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相信大家都去了很多次深圳，對深圳的食玩買都瞭若指掌，不過，今次要介紹的是最近網民發現的最新免費打卡點，超級漂亮的！即睇這個如夢幻一般的梅拉尼亞小鎮！

很多人假日都會北上，而對於該地的打卡位都瞭若指掌。而深圳免費景點「梅拉尼亞小鎮」在近日開幕，很多網民走進「小鎮」內，都有種進入童話故事的感覺，所以吸引很多人去打卡。位於南山區世界之窗「梅拉尼亞小鎮」之前是世界之窗的歐洲印象，現在一變身就成為充滿歐洲風情的童話小鎮，小鎮內有不少色彩斑斕建築物，所以建議大家穿淺色衣服來打卡，令到相片更夢幻！

「梅拉尼亞小鎮」中，有很多都重現了外國的歐洲著名景點，必去的打卡位一共有4個：

1.布拉格天文鐘：以黃色為建築主調，跟布拉格天文鐘差不多，都有天文鐘面及日曆盤，十分復古

2.歐式教堂：橙白色為主調的宏偉教堂，建築風格十分歐式

3.七彩童話村：四周都有很多七彩顏色的紅頂建築，好像去了外國的街頭

4.布拉格禮品店：紅頂配綠色外牆建築

不過要留意，很多網民指「梅拉尼亞小鎮」內有部分地方正在裝修，所以去打卡時要注意安全。





梅拉尼亞小鎮

地址：深圳市南山區深南大道9037-6號

泊車資訊：世界之窗有收費停車場







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