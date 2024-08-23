九龍城重建 | 來一趟九龍城老店遊！義香荳腐淡淡焦香石磨豆腐花 / 發哥常食魚片牛肉粥炒麵 / 潮式雜貨店必試潮州韭菜粿

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近年「九龍城重建」的話題鬧得沸沸揚揚，該區真的有很多老店，很多更是陪著香港人成長，在附近讀過書或居住過的一定十分不捨得。不過，趁著有時間，我們一齊來一次九龍城老店遊，看看這些在該區多年的小店！

九龍城老店遊│1. 義香荳腐食品：淡淡焦香石磨豆腐花

講到九龍城老店，可能大家一定會講「義香荳腐食品」。這間已開店60多年的豆品店一直深受該區街坊歡迎，有很多曾在附近讀書的學生，可能都曾經食過這間店的石磨豆腐花。「義香荳腐食品」石磨豆腐花堅持用手磨荳品，食落豆味濃之餘仲有淡淡焦香，質感則是香滑的，配上糖水及黃糖，即刻甜入心。其他必試產品釀豆腐、黑豆漿、煎釀三寶，真的可以食到兒時的味道！

圖片來源：kowlooncitywalkingtrail.hk

義香荳腐食品

營業時間：下午12時半至7時

地址：九龍城衙前塱道74號地舖

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