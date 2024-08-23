英皇娛樂期間限定店0 e:ffect登陸！佔地3層勁多嘢玩：音樂直播專區定期Busking／張敬軒、Twins、Gin Lee明星精品／全息投影同偶像影人生四格

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追星族注意！英皇娛樂期間限定店登陸銅鑼灣！佔地超過6,000平方尺、樓高3層的期間限定概念店（Retailtainment Hub）- 0 e:ffect，採用了英皇娛樂英文縮寫的EGG，轉化為「EGG（蛋）」的概念，為大家帶來一個融合音樂、電影、演出及本地藝術的公共空間。店內除了可以近距離觀賞藝人表演、售賣大量藝人周邊產品，更可以與喜歡的藝人們的全息投影打卡！即睇詳情！

入口「音樂直播專區」：定期Busking + 歌手經典舞台服飾展覽

（圖片來源：英皇集團）

樓高3層的期間限定店內每一層都設有特別主題，地下入口處是「音樂直播專區」，會定期舉行Busking及直播節目，藝人會在玻璃房前開Live直播，各位粉絲們除了可以收看線上直播之外，同時亦可以在羅素街的門外觀看，線上線下同時和偶像互動！

當中busking的演出單位有鄧小巧、Aiden洪助昇、Arvin曾傲棐、Andy黎展峯、Dark黃明德等等，以及旗下音樂廠牌「288 Records」的樂隊SULIS、LOCKSMITHS與DAZE IN WHITE，各位粉絲們記得不要錯過啦！

（圖片來源：@egg.effect）

在8月24日，將會有Andy黎展峯、Dark黃明德和樂隊SULIS為大家作現場表演，更多表演和活動詳情將會陸續0 e:ffect的官方社交平台（@egg.effect）公佈，大家記得留意活動更新！

除此之外，入口同層還有「歌手們的衣帽間」打卡位，展覽張敬軒、Twins、古巨基和容祖兒等等歌手們的舞台服飾，大家可以近距離欣賞服飾的細緻剪裁，重新一睹這些經典演唱會舞台服飾，回憶當時演唱會的精華片段。

（圖片來源：英皇集團）

1樓：大量藝人周邊產品、演唱會主題角落

走上一層，就會來到藝人的周邊產品展示區和期間限定店，當中包括了張敬軒、Twins和容祖兒的演唱會主題角落，讓各位粉絲們打卡留念，更有首次登場的EGG FAM精品、「冤枉娛樂」主題產品、各大演唱會熱賣精品，和藝人周邊產品販售。更不能錯過的是極具收藏價值的張敬軒、Twins及Gin Lee的獨家限量版黑膠唱片亦會率先發售，更有機會舉行簽名會！

「冤枉娛樂」主題產品（圖片來源：英皇集團）

（圖片來源：咘咘探不完@小紅書）

場內可以抽取英皇藝人閃卡（圖片來源：醒著做夢@小紅書）

2樓：明星二手衣物慈善義賣

2樓則是多功能空間，將會舉行各種不同的活動或工作坊，現在正在舉辦明星二手衣物義賣，場地內收集了多位藝人捐出的二手衣物，進行慈善義賣。值得留意的是0 e:ffect期間限定店的所有收益在扣除成本後，將會捐贈給慈善機構，大家在支持偶像的同時，也能為慈善出力！

（圖片來源：咘咘探不完@小紅書）

明星相框Snapio拍照留念！全息投影拍攝動態合照

看完展覽、買完周邊禮品，在離開之前不妨到地下的Snapio韓式四格自拍亭拍照留念！自拍亭特別加入超過40位英皇藝人的相框，大家可以選擇相框、配合姿勢，和偶像一起拍攝人生四格！另外，限定店更加引入最新的「全息投影（Holographic）」，大家可以盡情與軒公、Twins、祖兒及Gin Lee一起拍攝動態合照，粉絲們萬勿錯過！

（圖片來源：英皇集團）

（圖片來源：醒著做夢@小紅書）

0 e:ffect

日期： 8月18日起正式開幕

時間： 12:00 - 21:00

地點： 銅鑼灣羅素街22-24號

社交平台︰@egg.effect







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