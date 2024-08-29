哈囉喂2024｜海洋公園哈囉喂9月回歸！重現舊城寨、冥府婚宴、廠房禁地等6大恐怖鬼屋！嘩鬼匯演有韓國爆肌猛男坐鎮、中式神功戲！即睇日期、票價

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海洋公園哈囉喂 2024 又回歸喇！海洋公園今年將於 9 月 7 日至 11 月 3 日舉行哈囉喂全園祭 2024，以香港都市傳說為主題，6 大主題鬼屋將重現連串的港式經典恐怖事件！日前官方率先公開哈囉喂 2024 宣傳片，隨住電影《九龍城寨之圍城》掀起一股「城寨」熱潮，今年哈囉喂也順勢用 80 年代九龍城寨的「鬼媽媽煮飯」靈異事件作串連，逐一介紹亡幽酒店、凶靈宅院、冥府婚宴等鬼屋場景，隔住屏幕都 feel 到陰森恐怖的感覺。

海洋公園哈囉喂 2024｜城寨詭域

今年哈囉喂的重頭戲落在「城寨詭域」，已拆卸的舊城寨將於海濱樂園怡慶坊重現人間，昔日居民都變成惡鬼，徘徊在鬼影幢幢的横街窄巷當中，等待伏擊入城者！最好不要抬頭望上密集樓房，因為陰魂不散的住客就在樓上注視大家的一舉一動；若聽到無牌診所傳來的尖叫聲、刺耳機器聲，記得走快兩步，小心被恐怖醫生捉到做活人臨床實驗。這片三不管地帶，在今個萬聖節看來只會變本加厲，驚嚇指數達 5 級！

（圖片來源︰海洋公園）

（圖片來源︰海洋公園）

（圖片來源︰海洋公園）

地點︰海濱樂園怡慶坊

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