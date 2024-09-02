老夫子60週年手稿展快閃登場！回味老夫子、大番薯、秦先生經典四格漫畫！「耐人尋味」、「自討苦吃」中體現港式幽默

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經典漫畫《老夫子》自 60 年代起陪伴幾代港人成長，來自天津的漫畫家王家禧在 1956 年移居香港後開始繪畫 4 至 6 格漫畫，以幽默的方式諷刺時弊，他筆下的老夫子、大番薯、秦先生、陳小姐等都是膾炙人口的角色。最近 Lucie Chang Fine Arts 趁著 Art021 舉行老夫子 60 週年手稿展覽，帶大家回味漫畫中的港式幽默。

（圖片來源︰IG @lucie_chang_fine_arts）

《老夫子》於 1962 年開始在報章刊載，其後於 1964 才發行漫畫本，最為人熟悉是以四字箴言為標題，像「耐人尋味」、「樂極生悲」、「自討苦吃」等，故事內容則融入社會背景，反映人生百態。歷經半個多世紀，《老夫子》也由大眾讀物變成藝術收藏品，就連藝術品拍賣殿堂蘇富比（Sotheby‘s）亦在 2008 年首次拍賣老夫子的漫畫作品。趁今次手稿展，大家都可以再次欣賞這部經典漫畫了。

老夫子60週年手稿展覽

展出日期：即日至 2024 年 9 月 8 日

地址： 黃竹坑黃竹坑道 65 號志昌行中心12 樓C室

開放時間：星期二至星期六 10am - 6pm（星期一及日休息）







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