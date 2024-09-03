深圳灣口岸新增免費巴士專線！20分鐘直達南山區來福士廣場！雲集太二、費大廚、西西弗書店等人氣店

加入最愛專欄 收藏文章

假日北上平食平玩，除了近近哋去深圳的福田、羅湖等地，最近深圳灣口岸新增一條免費巴士專線 H563，可以點對點直達南山區的來福士廣場，假日有成 18 班次，方便一眾港人北上出行！

（圖片來源︰深圳巴士集團）

深圳巴士集團近月新增免費巴士 H563 線，每逄假日及香港公眾假期於深圳灣口岸的 A 停車場開出，中間不停站直接前往南山區來福士廣場，車程只需約 20 分鐘，其後再折返深圳灣口岸 A 停車場。服務時間為上午 9 時半至晚上 8 時，全日共有 18 班車。

來福士廣場是南山區大 mall，設有多間人氣餐廳，包括太二酸菜魚、費大廚湘菜餐廳、六本堂刺身壽司料理等。場內也有百老匯院線的百麗宮、連鎖書店西西弗書店、室內 war game 場鐳戰前線、LEGO、Uniqlo、小米等。廣場旁邊還有個大公園，輕鬆玩足大半日。

（圖片來源︰深圳巴士集團）







【你點睇】國家隊奧運健兒訪港，有市民指難以購票感到遺憾► 立即投票