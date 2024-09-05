紀錄片推薦 | 比懸疑片更真實、更震撼人心！Netflix、BBC紀錄片精選：還原藍可兒案、Burning Sun事件！被拐賣者視角拍攝柬埔寨詐騙園、邪教性侵惡行

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近日TVB節目《猜猜我是誰》回顧40年前TVB藝人高崗中槍身亡事件，當中新聞片段喚起年長觀眾回憶！這又不禁令人勾起想看紀錄片的興趣！事實上，過往不少城中或國際大事件／案件訪問片段、資料都被剪輯或加工拍攝成紀錄片，當中不乏明星性侵事件、失蹤事件、邪教等等。對這些事件有印象但不知道真相？趁打風留在家睇睇編輯精選幾齣紀錄片吧！

紀錄片推薦 ︳ 1. BBC還原「Burning Sun事件」！已故女韓星為關鍵揭發者？

雖然「Burning Sun事件」中的被捕者前BIGBANG成員勝利、前FTIsland崔鍾訓及歌手鄭俊英分別刑滿出獄，但事件的熱度未有因此而落幕。英國媒體BBC於5月19日發布了一條紀錄片《BBC紀錄片：下藥、性侵和羞辱—揭露韓流明星聊天室裏的秘密》，當中訪問了當年的各個持分者，如吹哨人記者姜京允、律師等，甚至有受害人匿名受訪！

長達一小時的紀錄片播出多條勝利等人對女性暴力對待的影片，片中兇狠的目光與台上完美的偶像形象大相逕庭，令人心寒！影片不但揭發涉事韓星淫亂一面，還揭示了原來因受網絡霸凌輕生的女團KARA成員具荷拉是案件關鍵證人！由於她與涉案男明星們份屬好友，因此看到他們電話內的「秘密」，並聯絡記者及找出受賄賂的警長！影片一出，不少網民都紛紛道歉，為當年欺凌伸張正義的具荷拉感到蒙羞！事件震撼韓流娛樂圈，記者姜京允當時亦感到無比壓力，期間更流產兩次，實在惋惜！

（圖片來源：BBC紀錄片截圖）

已故韓國女團KARA成員具荷拉幫忙找到受賄警員及提供性犯罪證據

（圖片來源：IG @ koohara__）

記者姜京允曾因報導事件而壓力過大流產兩次

（圖片來源：BBC紀錄片截圖）

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