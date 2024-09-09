韓劇最期待新生代演員Top 10名單！李到晛屈居第2！高允貞揮低韓韶禧入五強！《背著善宰跑》邊佑錫排第幾？

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韓國娛樂新聞媒體 STARNEWS 適逢創立 20 周年，早前公開「最期待新生代演員」Top 10 民意調查名單，憑韓劇《背著善宰跑》爆紅的邊佑錫打入五強、排名第4位，而影視兩棲、獲百想男子新人獎的李到晛則高居第 2 位，排名第1竟是這位男演員？

最期待新生代演員｜第10位︰全鐘瑞

代表作︰電影《聲命線索》、《紙房子：韓國篇》、《于氏王后》

全鐘瑞是新生代的實力派演員，剛出道時與劉亞仁演出劇情片《燒失樂園》即入圍多個影展大獎，直至 2021 年更以《聲命線索》奪得百想影后殊榮，當時她也不過是 26 歲！其後全鐘瑞開始涉獵電視劇，先後演出過《紙房子：韓國篇》、《身價》、《不可能的婚禮》，而近期熱播的《于氏王后》也於黃 Viu 上架。

全鐘瑞（圖片來源︰IG @wjswhdtj94）

古裝劇《于氏王后》（圖片來源︰ Viu）

最期待新生代演員｜第9位︰金世正

代表作︰《驅魔麵館》、《社內相親》

參加選秀節目《Produce 101》入行的金世正，本來以女團 gugudan 出道，後來才拍攝《學校 2017》後才踏上演義之路。近年她因韓劇《社內相親》中的生動自然演繹漸露頭角，加上擅長唱歌、演戲、主持而被封為「GOD 世正」！

金世正（圖片來源︰IG @clean_0828）

《社內相親》

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