國慶活動 | 全港3大無人機匯演！灣仔2,000架出動超震撼show巨型求簽筒、壽包！林村睇可愛奶龍+綵艇夜遊！小西灣睇飛龍吐珠！即睇日期、地點

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今年無人機匯演特別多！剛於中秋節於維港欣賞完中秋節慶主題無人機表演後，今個周末三個地點都有無人機匯演慶祝中華人民共和國成立75周年，大家又有機會欣賞無人機匯演睇啦！嗇色園黃大仙祠於9月21日舉行「紫氣龍騰耀香江—無人機匯演」，今次使用的無人機數量共2,000架，係本港匯演以來最多，好巴閉！另外，大埔及小西灣亦有國慶主題無人機表演，為國慶慶祝活動展開序幕！

灣仔：全港最多2,000架無人機匯演！超巨求簽筒、黃大仙師賀寶誕

（圖片來源︰嗇色園黃大仙祠Facebook）

（圖片來源︰嗇色園黃大仙祠Facebook）

為賀國慶75周年及9月25日赤松黃大仙寶誕，嗇色園黃大仙祠於9月21日舉行「紫氣龍騰耀香江—無人機匯演」，今次無人機匯演好巴閉，使用的無人機數量係本港匯演以來最多，總共2,000架，諗吓都覺震撼！留意留意，今次無人機表演於灣仔海濱「水上運動及康樂主題區」舉行，咪去錯地方呀！

至於無人機將於維港上空組成咩圖案，睇預告片見有超巨求簽筒、黃大仙師寶誕壽桃、可愛財神、仲有黃大仙師現身，可以話係傳統與創新結合。未能親身前往，大家可於嗇色園黃大仙祠YouTube及Facebook專頁觀看直播！

（圖片來源︰嗇色園黃大仙祠Facebook）

黃大仙寶誕．紫氣龍騰耀香江——無人機匯演

日期：2024年9月21日

時間：晚上8時30分

地點：灣仔海濱「水上運動及康樂主題區」

註︰無人機匯演會隨天氣變化或會影響演出的項目及具體時間，本園將會密切留意演出前兩周的天氣預測，倘因天雨、惡劣天氣甚或其他不明朗因素影響當日演出，本園將會順延演出至翌日，即9月22日同一地點進行。敬請密切留意官方網站及Facebook專頁之消息公佈。

詳情

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