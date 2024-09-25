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2024-09-25Text: Eunice Chow

深圳新商場天河城南館開幕！150個美食、購物、藝文品牌進駐！必去Hello Kitty打卡展 + 3,000俄貨超市！有哪些人氣餐廳？即睇店舖一覽 + 交通

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　　熱愛去深圳消閒的朋友留意，深圳又有新大型商場開幕啦！深圳天河城南館將於9月26日開幕，位置鄰近地鐵站，交通方便，而且有約150家品牌進駐，當中包括「福斯點評必吃榜」中的川菜店渝月，商場開幕更有首次展出的Hello Kitty「甜茶特調曲」，必成下一個北上食、買、玩、打卡新熱點！

 

佔地12萬平方米！羅湖北最大型的購物中心

 

　　深圳天河城南館連同商場於2022年12月已率先開幕的北館及金啤酒坊，佔地共12萬平方米，是目前羅湖北最大型的購物中心。

 

（圖片來源︰官方圖片）

（圖片來源︰官方圖片）

（圖片來源︰官方圖片）

 

150個品牌進駐！近地鐵站交通便利

 

　　整個深圳天河城包括購物中心、約3萬平方米屋頂花園，以及1.4萬平方米的金啤坊藝術街區，新增的南館令全商場的店舖從103家店舖增加到約150家。南館B1層將可直接接駁地鐵5及7號線的太安站，勁方便，另外南館與北館之間設有B1層與L3層的空中連廊，往來兩區更便捷。

 

深圳天河城南館建築以多層退台式設計，令戶外空間有更好的採光和通風效果。（圖片來源︰官方圖片）

 

下一頁︰新商場有咩人氣食肆？

 

 

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