免費入場！港鐵45周年鐵路樂園嘉年華，玩盡車長訓練模擬駕駛室、機動遊戲／8米高巨型充氣列車打卡／玩遊戲贏紀念品

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港鐵公司踏入45周年！為慶祝這個特別日子，港鐵舉辦了全港首個鐵路主題嘉年華「Chill Fun 鐵路樂園」，即日至9月29日在中環海濱舉行，市民可免費入場參與多個以鐵路為主題的機動遊樂設施及攤位遊戲。由於反應非常熱列，周末兩日預約名額已滿，大家有興趣的話，記得把握9月27日入場，平日入場無需提前預約。

（圖片來源：港鐵）

「Chill Fun 鐵路樂園」嘉年華分為5大園區：包括鐵路特色體驗區、攤位遊戲區、遊樂設施區、打卡熱點以及演出區。

用作訓練車長的模擬駕駛室首度移師至中環海濱，感受超真實模擬駕駛體驗

（圖片來源：港鐵）

鐵路特色體驗區場內放置了全港首個戶外車長訓練模擬駕駛室，讓大眾有機會一嘗駕駛列車的樂趣；亦首度展出多款港鐵維修車輛，鐵路迷必去！遊樂設施區並設有多個以鐵路為主題的機動遊樂設施。入場人士更可於攤位遊戲區大玩遊戲，贏取過萬份嘉年華限定鐵路紀念品。

Chill Fun攤位遊戲 贏取限定紀念品

（圖片來源：港鐵）

約埋朋友仔一齊坐上多款迷你港鐵列車，漫遊中環海濱！

（圖片來源：港鐵）

現場亦設有多個打卡點，最引人注目的是8米高的巨型充氣列車，以及45個由迷你版列車、港鐵吉祥物及馬賽克車站組成的可愛立方體，打卡一流。同時，現場發售多款地道小食，包括印有列車設計的雞蛋仔，玩樂之餘又可醫到肚仔。

8米高巨型充氣列車及45個迷你版列車、港鐵吉祥物公仔及馬賽克車站立方體，等你打卡捕捉！

（圖片來源：港鐵）

約3米高的「『飛天』高鐵隊長@動感號」及「『飛天』機鐵仔@機場快綫列車」懸浮打卡裝置登陸中環海濱，大家一齊與他們「衝上雲霄」！

（圖片來源：港鐵）

嘉年華期間，場內每晚更會舉辦「Chill 精彩音樂會」，歌手包括張敬軒、吳浩康（Deep）、吳林峰、黃妍及Kiri T，另有樂隊 Zpecial 、女團 VIVA及藝術團體輪流表演。 當中張敬軒將於周日壓軸登場，現場首唱經典金曲《幾分鐘的約會》，歌迷一定很期待。

多位知名歌手和藝人也將現身嘉年華與大家見面，按此瀏覽表演節目時間表。

（圖片來源：港鐵）

活動詳情

活動地點：中環龍和道9號中環海濱活動空間 (入口設於香港摩天輪旁)

活動日期：9月25日（星期三）至9月29日（星期五）

開放時間：9月25日至9月27日1pm至9pm；9月28日至9月29日10am-3pm、4pm-9pm

備註：周六及周日須透過MTR Mobile獲得二維碼入場券（門票名額已滿）

備註：平日免費入場，毋須預約進場，若入場人數眾多，可能需實施人流管制，參加者可能需排隊入場。







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