旅遊 | Booking.com跨世代旅行調查出爐！港人最愛日本排第幾？旅行去幾多日最理想？與長者同行一件事最緊要！十大熱門目的地呢個國家佔3個

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又到年尾，諗好聖誕或跨年假期，一家人同老友記或小朋友去邊旅行未？最近有旅遊訂購平台進行「跨世代旅行！」調查，發現日本東京、澳洲黃金海岸、新加坡等熱門目的地穩估三甲，而新興旅遊點排行結果令人驚喜，不妨參考吓發掘更多未知的旅遊樂趣！

「跨世代旅遊」你聽過未？原來指祖父母、父母、子女連同其他大家庭成員一起休閒旅遊的現象。Booking.com早前進行「跨世代旅行！」調查，以亞太地區的跨代旅遊現象為主題，訪問了包括香港在內的11個市場和地區逾8,000名旅客。

（圖片來源︰booking.com）

多代同堂家庭在亞太地區較為常見，比全球平均高出43%，這影響他們外遊的選擇及模式。調查發現過半的香港旅客（53%）重視能與不常見面的家人團聚，48% 的香港旅客則希望凝聚感情和共創美好回憶的天倫之樂，還有28%的香港旅客珍惜這個以陪伴年長親戚的機會。

去旅行幾多日最好呢？

澳洲黃金海岸（圖片來源︰unsplash）

新加坡（圖片來源︰unsplash）

日本東京、澳洲黃金海岸、新加坡等熱門目的地，依然是旅客心目中的首選，哪麼去旅行幾多日最好呢？大多數亞太區家庭旅客認為4至6日最理想，足以好好放鬆，但又不會太長久導致旅遊疲勞。42%的亞太地區旅客因交通距離較短，而比較喜歡國內旅遊，亦有39%的亞太地區旅客則喜歡出國旅行的刺激感。

日本東京（圖片來源︰unsplash）

要滿足不同人需要，旅行前做足準備功課唔簡單！調查發現，香港家庭旅客看重飲食要求（34%），兼顧彼此的體能差異（34%），還要處理大家不同的興趣喜好（32%）。港人最鍾意去日本「返鄉下」，日本東京成調查報告熱門目的地第一名，這絕對符合大家預期。因為香港家庭旅客在選擇旅遊目的地時，最重視安全（48%）、適合家庭的景點和活動（47%）和符合各種飲食需求的選擇（43%），而日本滿足上述三個要求。

更有趣的發現，熱門目的地中峇里島佔了三個排名，包括水明漾（第四位）、庫塔（第七位）、努沙杜瓦（第十位）。

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