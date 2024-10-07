《九龍城寨之圍城》電影展即日機場展出！神還原理髮店／冰室／士多 6.5米雙層舊建築實景比例打造！展覽第二階段沉浸式體驗去邊睇？即睇六大打卡主題區

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相信不少人都睇過電影《九龍城寨之圍城》，讚嘆戲內九龍城寨場景建築超逼真！即日起，香港旅遊發展局、香港機場管理局、香港特區政府文化體育及旅遊局轄下的文創產業發展處與《九龍城寨之圍城》電影出品方攜手合作「走進香港，走進香港電影」九龍城寨之圍城電影展，於香港國際機場舉行，大家可以重溫回味重現電影中精彩瞬間，fans 絕不能錯過。即睇六大打卡主題區！

電影《九龍城寨之圍城》故事講述落難青年陳洛軍（林峯飾）誤闖寨城，結識一眾兄弟，並跟隨龍捲風（古天樂飾）保護九龍寨城。電影在全球熱播，更入選康城影展，並將代表香港角逐奧斯卡金像獎「最佳國際影片」。

機場展區搭建了兩層寨城樓房區，高達6.5米，屋頂上閃耀的「九龍城寨」霓虹燈牌勁吸引注目！電影製作班底悉心還原的多個場景，由理髮店、冰室、士多，到縱橫交錯的小巷，神還原八十年代九龍寨城的生活景象，地下及二層均按實景比例打造，就連殘舊感營造得都一絲不苟，重現電影經典瞬間！

首階段由即日至2024年11月20日，於香港國際機場接機大堂A區舉行，即睇六大打卡主題區！

必訪六大主題區︱ 主題區一：理髮店

（圖片來源︰旅發局）

龍捲風的理髮店是電影的主場景之一。此場景猶如帶訪客穿越時光隧道瞬間回到80 年代，格仔地磚映襯紅色理髮椅，加上一排懷舊理髮工具，獨具匠心。

（圖片來源︰旅發局）

主題區二：茶檔

（圖片來源︰旅發局）

七記冰室為電影中街坊聚頭地方，場景內懸掛仿真燒味，以及飯桌上那碗於電影中見證兄弟情義的叉燒飯。

（圖片來源︰旅發局）

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