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2024-10-21Text: Katty Wu

日本初雪｜藏王山昨日初冠雪！網民：「本來嚟睇紅葉，點知變咗睇樹冰！」

#日本 #日本東北 #初雪 #去旅行 #藏王 #初冠雪 #藏王樹冰 #樹冰

　　踏入10月底，香港每天的最高氣溫仍然是超過30度，熱到暈！但遠在（香港人喜歡的）日本，就已經開始落雪了！昨天（10月20日）不少網民上載了日本各地「初雪」的照片，原來札幌更比上年早了22日初雪！

 

　　最驚喜是有網民在X（Twitter）上載了幾張於日本東北藏王山拍攝的照片，是白茫茫一片的樹冰！如果沒有說明日期，還以為是攝於隆冬！網民本來一心想去藏王睇紅葉，豈料看到樹冰！他真的很幸運，遇上了藏王山初冠雪，比往年足足早了8天！

 

白茫茫一片的藏王山，竟然可以10月就看到樹冰！（圖片來源：X@caffe_kiku）

 

山上的神社都積了雪。（圖片來源：X@caffe_kiku）

 

山頂應該下了一場大雪，樹上才能掛上厚厚的雪。（圖片來源：X@caffe_kiku）

 

近一點就可以看到藏王獨特的「樹冰」，因為風很大，氣溫很低，雪才會出現如此的形態，有點點似羽毛。（圖片來源：X@caffe_kiku）

 

網民慶幸除了在山頂見到樹冰，在山腳仍可欣賞紅葉。（圖片來源：X@caffe_kiku）

 

 

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