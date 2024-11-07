富士山初冠雪｜130年以來最遲！比去年足足遲33日！

加入最愛專欄 收藏文章

富士山終於初冠雪了！等了又等，今日（11月7日）早上，甲府地方氣象台終於公布「富士山初冠雪」，比往年平均日子遲了36日，比去年遲33日，是130年有記錄以來最遲的一年！



對大部分遊客來說，有「雪冠」的富士山，才算是真正的富士山！（圖片來源：X@Fujishi_jp）

日本自1894年開始為「富士山初冠雪」做統計，直至去年為止，最遲的紀錄是2016年10月26日，今年刷新紀錄，足足遲了11天！其實昨天（11月6日）早上，静岡縣那邊的富士山已經見到有積雪，但無奈山梨縣那邊的富士山仍未見有積雪，所以氣象台昨天未有公布「富士山初冠雪」。



11月6日早上9時，静岡縣富士宮已經可以清楚見到冠了雪的富士山。（圖片來源：NHK）



11月7日早上9時，山梨縣那邊的富士山仍未見有積雪。（圖片來源：NHK）



這樣的對比，就可以清楚見到静岡縣跟山梨縣的富士山山頂積雪。（圖片來源：Weathernews）

大家等足一日，終於等到今日（11月7日）早上，於距離富士山山頂約40公里的「甲府地方氣象台」職員以肉眼看到富士山的積雪，於是公布富士山初冠雪！原來「初冠雪」並不是簡單指山頂落雪或有積雪，要由氣象廳的職員在山腳下以肉眼見到積雪，才是「初冠雪」！如果山頂有雲或有霧把「雪冠」遮擋著，都不能稱為「初冠雪」！



今日（11月7日）早上6時左右，氣象台終於觀察到富士山山頂附近的積雪。（圖片來源：NHK）



原來，要由氣象廳的職員在山腳下以肉眼見到積雪，才是「初冠雪」！如果山頂有雲或有霧把「雪冠」遮擋著，都不能稱為「初冠雪」！（圖片來源：tenki.jp）







【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇