熊貓雙胞胎百日慶典派對！11月23、24日海洋公園派紅雞蛋、豬腳薑醋，仲有乜嘢玩？「大熊貓之旅」重新開放樂樂坐鎮！教你兌換大熊貓寶寶特別版會員證

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話咁快，一對港產大熊貓雙胞胎即將100日大！海洋公園將於11月23及24日舉行百日慶典派對，包括派發限量紅雞蛋及豬腳薑醋、直播超萌家姐細佬、舉行大熊貓主題工作坊和限定表演，以及設打卡位，慶祝這對孖寶生日快樂，快高長大！海洋公園亦預告最早於明年2月，大家與可愛的大熊貓雙胞胎見面，好期待呀！

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今年8月15日誕生的小熊貓雙胞胎即將100日大！11月23及24日的百日慶典派對，海洋公園將於正門入口及「自然生態徑」附近，向入場訪客分別派發限量紅雞蛋及豬腳薑醋（數量有限，先到先得），與大家一起分享雙胞胎寶寶出世百日的喜悅。大家亦可於夢幻水都平台的大熊貓主題影相位，開心打卡留念。

另一好消息，大熊貓爸爸樂樂再次於「大熊貓之旅」同大家見面，「大熊貓之旅」將於11月23日起每天上午10時至下午3時開放，直至另行通知。

重溫大熊貓寶寶可愛一刻

大熊貓寶寶舉手投足都勁可愛，溶化大家的心，各位大熊貓粉絲和契爺契媽可於「威威劇場」大型LED屏幕上，睇實這對雙胞胎BB睡覺、玩耍或探索四周的可愛姿態直播。海洋公園全年會員更享專區位置，所有座位先到先得，另外威威村民在現場跟大家分享大熊貓有趣知識。

「亞洲動物天地」則有溫馨照片牆，大家將可重溫這對可愛寶寶由初生時粉紅色小身軀，暴風式成長至現時毛茸茸模樣的圖集。

熊貓小手作 DIY

威威村民將於「亞洲動物天地」主持大熊貓主題創意工作坊，教你用輕黏土製作可愛的大熊貓小雕像「你亦可到「香港賽馬會四川奇珍館」旁在木畫布上繪畫及做手工，把專屬大熊貓紀念品帶回家。海濱樂園廣場更有以大熊貓為主題的扭氣球活動。

此外，威威與好友特別帶來大熊貓雙胞胎百日慶典特別版歌舞表演，兩天的百日慶典派對晚上七時，「夢幻水都人工湖」上演的期間限定大熊貓主題「光影盛夜」表演，璀璨的大熊貓寶寶投影將與舞動噴泉和大型水幕特效交織，點亮夜空。

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