黃子華《破．地獄》刷新5大紀錄 首日開畫票房600萬 破紀錄古天樂《九龍城寨之圍城》! 感覺竟然是奇妙？

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由黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康等人主演的話題電影作品《破．地獄》，於11月9日正式上映，已經贏盡口碑，在開畫當日破香港票房紀錄，截至當日晚上7時，首日開畫票房已經超過600萬，超越了早前由古天樂、洪金寶領軍演出的《九龍城寨之圍城》。黃子華打破「票房毒藥」之名已久，今次再次票房大勝，反應竟然是「感覺奇妙」。

由英皇電影出品兼發行，陳茂賢執導，黃子華、許冠文、衛詩雅、朱栢康主演的《破．地獄》，未上映時已經成為城中熱話。由於以神秘的殯儀行業為主題，亦罕有於香港電影中出現，而拍攝地點大部分在香港的殯儀館進行，話題度極高。電影由香港兩代笑匠主演，當然成為票房的信心保證，故吸引大量觀眾入場收看。

星期六（9日）開畫當日，港、澳破紀錄大開超過1,000場次，截至當日晚上7時，累積票房已超越600萬，成本年度香港電影開畫票房冠軍，同時成為史上最高香港電影開畫日票房的冠軍，成績更遠超《九龍城寨之圍城》的519萬的開畫票房。

電影每日更有新的報喜消息，今日（11日）電影公司再有好消息公布，開畫日即刷新5大紀錄，包括：史上香港電影開畫日最高票房、香港電影開畫日最高累積票房、香港電影開畫日最高入場人次、香港電影開畫日最多場次和2024中西片單日最高票房。

對於有這樣的成績，正在綵排舞台劇《香港式離婚》黃子華都開心回應說：「能夠破紀錄感覺非常奇妙。我相信電影的成功是因為她能夠帶給觀眾奇妙的感受。希望這奇妙的旅程可以走得更遠更奇妙。」

導演陳茂賢與演員衛詩雅、韋羅莎 及梁雍婷等人連日來去戲院謝票，暫未見到黃子華和許冠文出現，導演向觀眾求助幫手呼籲：「一個係神，一個祖師爺，都係需要請，大家祈求多啲，我相信神會下凡嘅。」

以往票房紀錄：

1.《破．地獄》 600萬

2.《寒戰II》539萬

3.《九龍城寨之圍城》519萬

4.《百變星君》500萬

5.《美人魚》496萬

6.《中華英雄》474萬

7. 《風雲：雄霸天下》463萬

8.《功夫》442萬







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