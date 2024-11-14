「長沙」2日1夜行程懶人包｜坐高鐵3小時就到！夜市品嘗地道美食、outlet血拼、CP值高5星級新酒店

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最近很多香港人都喜歡北上旅遊，如果深圳、珠海、中山、廣州已經去到悶的話，不妨考慮再向北上多一點，到「長沙」去逛逛！長沙是一個結合了歷史與現代、文化與經濟的城市，由香港乘坐高鐵，最快3小時就到，非常方便。在這裡，你除了可以到自然風光壯麗的「岳麓山」，以及中國第一洲「橘子洲」觀光之外，亦可以到長沙的地標「長沙國際金融中心」打卡兼shopping！喜歡飲飲食食的朋友就最開心，在長沙可以吃到以辛辣和鮮香見稱的湘菜，如辣椒炒肉及剁椒魚頭等，又有招牌小食如臭豆腐，另外還有源自長沙的茶飲名店「茶顏悅色」，更可以去夜市試勻地道小食，愈夜愈精彩，一日24小時都不夠玩，要玩足25小時！

DAY 1

2pm

「長沙國際金融中心」打卡兼吃午餐

每日有3班高鐵來往香港西九龍站至長沙南站，最早一班於9:23am開出，1:28pm抵達。到步後，可以前往長沙的商業和文化地標「長沙國際金融中心」（簡稱「長沙IFS」）。

長沙IFS共有兩座大樓，主建築「T1」高452米，共94層，是長沙最高的建築物，大部分都是辦公樓層，而85至93樓就是5星級「長沙尼依格羅酒店」（Niccolo Changsha）。「T2」高308米，共63層，同樣地都以辦公樓層為主，9至16樓是5星級「長沙瑪珂酒店」（Maqo Changsha）。

長沙IFS地庫2樓至地面7樓是商場，內有超過200間商店及餐廳，當中包括多間頂級奢侈品品牌，如Dior、Celine、Gucci、Prada等，亦有較大眾化的國際名牌如H&M、ZARA、Uniqlo等。場內亦有接近60間餐廳、甜品店、cafe及茶飲店，當然包括源自長沙的茶飲名店「茶顏悅色」，亦有多間食店供應地道湘菜。

幾乎所有遊客去長沙，都會去長沙IFS 7樓的空中雕塑花園打卡，因為這裡有美國當代藝術家KAWS製作的巨型銅製雕塑「KAWS: SEEING/WATCHING」，另外還展示了很多國內外藝術家的作品。



長沙的地標——長沙國際金融中心，記得去7樓的空中雕塑花園打卡。



由美國當代藝術家KAWS製作的巨型銅製雕塑「KAWS: SEEING/WATCHING」。



長沙IFS附近一帶是市內最熱鬧的地方之一。

長沙國際金融中心

網址：www.csifs.cn

4pm

Check-in！充滿時代感的5星級新酒店「Ｍaqo長沙」

香港人喜歡住新酒店，於去年11月開業、香港九龍倉酒店旗下的「Maqo長沙」（長沙瑪珂酒店）就是最好的選擇。酒店位於「長沙IFS」T2的9-16樓，共設有286間客房及套房、一間餐廳、一間酒吧及健身室。「Maqo長沙」是Maqo品牌旗下首間酒店，以「與藝術的驚喜碰撞」為核心，所以酒店由大堂、餐廳到客房，用色及設計都非常前衛及大膽！

踏入位於「長沙IFS」1樓的酒店正門，你可以見到一座高十呎名為「波奇（Bo Qi）」的雕像，身上布滿紅白圓點圖案，加上跑步的姿勢，充滿活力！而位於8樓的酒店大堂，放滿異想天開的藝術裝置及七彩繽紛的梳化，亦令人有種耳目一新的感覺！

普遍酒店房都是黑、白、灰或木色的，「Maqo長沙」則以鈷藍色、翡翠綠、洋紅色及莓果紫色四種顏色作主調，時尚大膽，打開房門時充滿驚喜！客房面積由35至51平方米，共有6個房型，部分可以選擇雙床房，最多可供3人入住。

酒店設有餐廳「E.D.I.T.樂聚」，供應早午晚餐，並在下午茶時段提供多款糕餅及手製朱古力，環境舒適，景觀開揚，可欣賞城市的日夜美景。酒吧「MiXR」有駐場DJ，定期會有live band演出，客人可以在熱鬧的氣氛下享即席調製的雞尾酒和飲品，留在酒店都可以感受長沙的「夜繽紛」！

「Ｍaqo長沙」最近推出住宿優惠，由即日至2024年12月30日預訂即日至2025年4月30日入住的「M2尊貴房」，每晚只需人民幣999元，包括兩份早餐及「E.D.I.T.樂聚」餐廳的雙人套餐一份；「M3尊貴豪華綠洲房/尊貴客房」則每晚人民幣1,101元，連兩份早餐；不過農曆新年期間（2025年1月29日-2月2日）入住，每晚要另加人民幣600元。



「Maqo長沙」位於「長沙IFS」1樓的酒店正門。



踏入酒店，就見到充滿活力的「波奇」來迎接你！





8樓的酒店大堂，放滿異想天開的藝術裝置及七彩繽紛的梳化，令人耳目一新！



最基本的房型「M1豪華客房」都有35平方米，非常闊落。



「M2尊貴活力房」的七彩設計非常大膽！



採光度高的餐廳「E.D.I.T.樂聚」，開揚舒適！



酒店內還設有「美食車」，出售外賣小食及飲品，如沙律、蛋糕、果汁、咖啡等。



非常有心思的甜品。



酒吧「MiXR」定期會有live band演出，非常熱鬧。

Ｍaqo長沙

網址：www.maqohotels.com

下一頁：長沙「夜繽紛」







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