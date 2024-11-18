紅球計劃登陸香港！12月6至15日出沒10大文化地標︰尖沙咀藝術館、中環遮打花園、山頂獅子亭、維園 呢間酒店推主題下午茶套餐、邊間茶飲店著紅色衫有著數？即睇出沒地點！

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紅球計劃12月6日登陸香港！由美國藝術家Kurt Perschke創作的紅球計劃，被譽為「世界上最有韌力的街頭藝術作品」，12月6日至15日將嚟到香港，「潛入」本港10個重要文化地標！香港作為巡展的第48站，這件巨大公共藝術作品每日都將出現在一個新地點，大家可以每日 follow紅球足跡「親密互動」。

紅球計劃已遊歷世界各地多個城市，觀眾可與紅球「親密互動」。

自2021年啟動以來，紅球計劃已遊歷世界各地眾多具有獨特魅力的城市，包括巴黎、芝加哥、倫敦、東京。

今年年初結束的台南紅球計劃展覽。

紅球計劃出沒10大文化地標

紅球將會被巧妙地「塞」進位於香港島及九龍的特色建築中，吸引路過的觀眾駐足欣賞，思考並重新審視這些互動藝術背後的文化和歷史意義。紅球出現10 大地標包括中環10號碼頭、尖沙咀香港藝術館、西九文化區、中環遮打花園、尖沙咀九龍公眾碼頭4號、金鐘亞洲協會香港中心空中花園、中環怡和大廈、赤柱卜公碼頭、銅鑼灣維多利亞公園模型船池、中環山頂獅子亭。

紅球計劃出沒10大文化地標

12月6日中環10號碼頭

12月7日尖沙咀香港藝術館

12月8日 西九文化區

12月9日中環遮打花園

12月10日尖沙咀九龍公眾碼頭4號

12月11日金鐘亞洲協會香港中心空中花園

12月12日中環怡和大廈

12月13日赤柱卜公碼頭

12月14日銅鑼灣維多利亞公園模型船池

12月15日中環山頂獅子亭

紅球主題餐飲美食及著數優惠

大會網頁更公佈紅球計劃一系列特別活動，以及不同合作夥伴推出的紅球主題餐飲美食及著數優惠，大家追縱紅球之時將有更豐富體驗。紅球巡展香港是「BODW in the city」的夥伴活動之一，透過結合與本港藝術家的跨界合作、品牌聯乘和活動節目，誠邀公眾親臨現場與紅球互動、投入城中創意氛圍，激發全城的無限想象力與創造力！

．11月18日至12月31日 The Upper House奕居 Salisterra推出限定紅球主題下午茶套餐及特調雞尾酒。

．11月或至12月 香港藝術館HUE Dining 推出限定紅球主題下午茶套餐與特製點心、INK新推紅球期間限定紅桑子冬甩。

．12月6日至15日 凡分享 Fortnum & Mason K11 MUSEA 旗艦店的紅球照片，並標籤 @181Fortnums。即可免費獲贈 Fortnum & Mason x #RedBallProject 限定甜品。

．12月6日至15日 亞洲協會香港中心AMMO迷你版紅球造型甜品「士多啤梨圓頂」。

．12月6日至15日 Pacific Coffee 指定手調飲品九折。凡使用@redballproject Instagram 的 INNSVX AR 紅球濾鏡 ，就可以獲得指定手調飲品九折的優惠碼，適用於參與分店。

．12月8日紅球到訪西九文化區藝術公園，凡佩戴 RedBall 徽章的顧客，於指定食店或美食車可享低至八五折優惠。

．12月9日至12日穿著任何紅色服飾的天仁茗茶顧客，可享用飲品升級優惠。

紅球計劃

日期︰12月6日至15日

時間︰11am - 6pm

https://redballproject.com/cities/hongkong/

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