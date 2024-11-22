灣仔懷舊主題期間限定展！復刻版龍鳳禮堂免費打卡！雪糕電單車、戲院磅重機、炒栗子檔童年回憶 仲可以預約影懷舊復古相？即睇展期＋詳情

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帶大家重返70年代香港！灣仔茂蘿街7號M7聯乘美樂照相館及美樂士多，於地下大堂、201室及二樓公共空間設期間限定展，有多個懷舊主題區免費打卡。今次展覽好值得推介，特設復刻版龍鳳禮堂，展出龍門大酒樓珍貴舊物，又有舊戲院出卡式磅重機、雪糕電單車、昔日街頭蔗汁、炒栗子、中式涼果手推車仔檔，另有「灣仔角」展出有關灣仔物件！無論你係咪灣仔街坊都不要錯過！

懷舊期間限定展︱1 茂蘿戲院磅重機重現

先介紹灣仔茂蘿街7地下大堂的茂蘿戲院，展出戲院經典出卡式磅重機，兒時機動遊戲鴨仔機木頭車，同場展出的鮮榨蔗汁檔、烚栗米檔口更是神來之筆，帶大家回憶昔日咬蔗睇戲的歲月！

講多少少，原來1910年灣仔第一間戲院——Eastern Theatre於皇后大道東183號落成，曾經改建為香港大戲院同香港大舞台，最後於1976年結業拆卸，即現場合和中心，現在灣仔只剩下香港藝術中心古天樂電影院一間戲院。

出卡式磅重機。

兒時必玩機動鴨仔。

鮮榨蔗汁檔、烚粟米檔口帶大家回憶昔日咬蔗睇戲的歲月！

懷舊期間限定展︱2炒栗子、中式涼果車仔檔

地下大堂還有兩個打卡位，包括秋冬限定重出江湖的炒栗子檔，現場將檔口的食物及工具擺放位置真實呈現，以及中式涼果車仔檔，神還原多款涼果任你揀的設定。

炒栗子檔打卡位。

炒栗子檔打卡位。

中式涼果車仔檔打卡位，神還原多款涼果任你揀的設定。

中式涼果車仔檔打卡位，神還原多款涼果任你揀的設定。

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