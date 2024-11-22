聖誕好去處2024│朗豪坊「眼仔Look Look聖誕森林」5大打卡位 Nina Dzyvulska卡通角色變本地美食 工作坊製作掛飾+聖誕卡

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聖誕節即將來臨，各個商場都有節日的裝飾，充滿氣氛。旺角朗豪坊跟國際藝術家Nina Dzyvulska合作，以其充滿玩味的標誌性愛心角色，打造「抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE」。Nina以旺角獨特魅力為靈感，設計了一系列精美藝術插畫，描繪了她對旺角這個社區的印象，包括街頭小食文化、地標街道、紅Van及麻雀等，並將其最標誌性的愛心角色融入畫作之中。

由11月22日起至1月1日，Nina設計的標誌愛心大型藝術裝置將現身朗豪坊。在商場大門已經見到貼滿由她設計的愛心角色，而通天廣場豎立了一棵7米高、擁有發光大眼睛的毛茸茸聖誕樹，不斷眼碌碌四圍望，更會不定時發放心心眼，十分驚喜。此外，Nina亦首次將平面藝術以立體形象呈現，她所設計的多個可愛插畫角色，變成立體公仔，躲藏於森林中，成為打卡熱點。

5大打卡位：

1. 7米高「眼仔LOOK LOOK聖誕樹」

佇立在4樓通天廣場的7米高聖誕樹，令人有如置身在童話書中。一雙高清大眼仔會不斷轉換古靈精怪表情。「眼仔LOOK LOOK」幾乎是Nina筆下所有角色的共同特徵！聖誕樹同樣有雙大眼睛，由眨眼、星星眼到心心眼，可愛又俏皮。

2. 引路小兔與領航心心

在聖誕森林的起點，會有一隻正在揮手的微笑小兔和手拿電筒的心心先生，為闖進夢幻之旅的追夢者照亮森林小路，還有一顆好奇的星星乘坐著彩虹天梯探頭出來，十分可愛。

3. 夢幻星星奇緣

藝術裝置裏的聖誕樹頂，掛著森林限定的魔法星星，它們同樣「眼仔LOOK LOOK」，而且還會轉動。每顆星星代表著每個人心目中不同的盼望。

4. 閃閃粉色聖誕樹海

聖誕樹左右兩旁，有粉綠色和粉紅色的樹海之中，聖誕樹分別被染成溫柔唯美的漸變色，樹上還有閃爍的裝飾燈。

5. 森林朋友逐個抱

Nina筆下6個原創角色包括月亮、兔子、小貓，頑皮又貪玩的小狗藏在聖誕樹之中，當然不乏最標誌性的愛心公仔，要慢慢參觀才可以影齊角色。

LOVE SHOPPING工作坊：

Nina把藝術帶入旺角社區，將本土獨特文化展現在插畫之中。她筆下的特別版角色化身成一系列限定充滿本土味的熨章，包括雞蛋仔、雪糕車、金魚、麻雀、點心及港式奶茶等，在11月22日起至2025年1月1日期間，LP CLUB會員憑最多2張即日電子消費單據滿 HK$300，即可獲現場製作限定掛牌體驗一次，製作SHOW ME YOL定牌。

朗豪坊為顧客送上雙倍快樂，LOVE SHOPPING聖誕另一獎賞，有更直接的消費回贈，LP CLUB會員憑最多５張即日電子消費單據滿 HK$1,000，更可獲得總值HK$300的電子優惠券禮包。

Nina設計一款別出心裁的聖誕卡，顧客只要追蹤指定朗豪坊社交帳號，可於4樓通天廣場換領處向工作人員出示有關頁面，即可製作精美LOVE LOVE LOVE抱抱聖誕卡一張。

於「抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE」藝術企劃舉行期間，與區內的綠色時尚單位Retrovert合作，同時聯同商場內商戶，包括時裝品牌American Eagle、Dickies、BBG、GROCERY及HISSO等，一起收集牛仔舊衣物，推動永續時尚的環保活動。

即日起至11月24日，朗豪坊於6樓設置「Pre-Loved DENIM回收站」，鼓勵顧客捐出不再穿著的牛仔布料時裝，由Retrovert轉化，供顧客在12月份參加一系列的「Re-Loved 聖誕裝飾工作坊」，將牛仔舊物轉化成獨一無二的時尚聖誕裝飾。

即日起，LP CLUB會員可優先憑30,000積分換取或以HK$400購買工作坊參與機會一次，搶先製作別具意義的聖誕小物，添置家中被濃厚節日幸福感包圍。







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