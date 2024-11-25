破地獄│黃子華現身謝票賀9000萬票房 有望過億破《毒舌大狀》紀錄! 刷新9項紀錄希望老闆推出加長版

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香港電影見起色，電影《破．地獄》由陳茂賢執導、許冠文、黃子華、衛詩雅、朱栢康及韋羅莎人主演，自11月9日正式上映，已經不斷破票房紀錄。黃子華洗去「票房毒藥」之名，成為票房金石。現時《破．地獄》有9000萬票房，有望破億，而且有望打破自己作品《毒舌大狀》紀錄。黃子華出席謝票活動時表示，若票房過1億，會提議老闆推出電影加長版本。而電影界新晉女演員鍾雪瑩，同樣有份演出《破．地獄》，在戲中飾演黃子華的助手，她憑電影《看我今天怎麼說》，揚威海外，在台灣金馬獎打低一眾前輩女演員，勇奪「最佳女主角」獎項。

《破．地獄》上映以來，已刷新了香港電影票房多項紀錄，至昨晚（24日）電影公司宣布，已破9000萬票房，大家對此充滿信心，有望破億，即代表此戲有機會超越同樣由黃子華主演的《毒舌大獎》，而將會榮登香港華語電影票房冠軍。

正為舞台劇綵排的黃子華，在過去周日（24日），聯同電影其他演員許冠文、衛詩雅、朱栢康、韋羅莎和金燕玲，到戲院進行謝票。黃子華接受問時謙稱，自己對票房沒有信心，原本估計比現時票房還少一半。之前一直有傳這套電影會推出加長版本，連岑珈其被刪去的戲份也重見天日。黃子華表示，若電影破紀錄，會提議老闆推出加長版本。

《破．地獄》破9000萬大關，暫時成香港十大最高票房華語電影第3位，而這戲一早已刷新9項紀錄：

1. 香港電影開畫日最高票房 （ 7,466,387港幣）

第二位：《寒戰2》- 5,453,225港幣

2. 香港電影開畫日最高入場人次（ 107,344）

第二位《寒戰2》- 76,312

3. 香港電影最高開畫日累積票房 （8,632,982港幣）

第二位《紀念日》- 8,114,466港幣

4. 香港電影開畫日最多場次（開畫日場次逾1000場）

5. 香港電影單日最高入場人次（ 108,599）

第二位《寒戰2》-106,774

6. 2024 中西片開畫日最高票房（7,466,387港幣）

第二位《九龍城寨之圍城》-5,199,591港幣

7. 2024 中西片開畫日最高入場人次（107,344）

第二位《九龍城寨之圍城》-75,247

8. 2024 中西片單日最高票房（7,522,662港幣）

第二位《死侍與狼人》- 6,218,969港幣

9. 2024 中西片單日最高入場人次（ 108,599）

第二位《九龍城寨之圍城》- 79,437

同樣有份演出《破．地獄》的新晉女演員鍾雪瑩，為香港電影另一個好消息，憑電影《看我今天怎麼說》，在台灣第61屆金馬獎上奪得「最佳女主角」殊榮，競爭對手全是前輩級演員：吳君如、張艾嘉、區嘉敏和夏于喬。鍾雪瑩在電影中飾演聽障人士，她得影后時，以手語表達感謝。李安與金馬獎執行委員會主席李屏賓，更現身慶功晏祝賀鍾雪瑩，十分威水。







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