大熊貓安安、可可｜12月7日舉行亮相儀式 並公布「新名字」！翌日正式與公眾見面！

加入最愛專欄 收藏文章

港產熊貓Twins剛剛慶祝誕生100日，雖然大家都好想見佢哋一面，但似乎還要等多幾個月！不過，中央贈港的一對大熊貓，下星期日（12月8日）就可以與公眾見面啦！

行政長官李家超今日（11月27日）在個人Facebook專頁上宣布，政府及海洋公園將於今年12月7日舉行「大熊貓亮相儀式」，而翌日（12月8日）大熊貓便會正式與公眾見面！

中央贈港的一對大熊貓來港已經2個月，配正進行適應訓練。（圖片來源：海洋公園）

行政長官表示日前和太太聯同文化體育及旅遊局局長楊潤雄等人到海洋公園，「看到一對大熊貓精力充沛、活潑好動。園方告訴我，一對大熊貓對新環境適應得很快，狀態良好。」並上載了一條短片，入面可以見，見到「安安」、「可可」走來走去、爬樹及吃竹葉的樣子！

片段中見到「安安」不停吃竹葉。（圖片來源：Facebook@李家超 John KC Lee）

「可可」身型比較圓潤，李家超在片段中讚牠「賢良淑德」！（圖片來源：Facebook@李家超 John KC Lee）

早前舉辦的大熊貓命名和繪畫比賽已經截止，海洋公園共收到超過22,600份命名建議及3,000份繪畫作品！行政長官表示市民對兩項比賽反應十分熱烈，充分反映對兩隻大熊貓的熱愛。兩項比賽結果，將會於 「大熊貓亮相儀式」一併公布，即是由12月7日起，牠們不再是「安安」、「可可」了！

日前行政長官李家超和太太聯同文化體育及旅遊局局長楊潤雄等人，到海洋公園跟大熊貓見面。（圖片來源：Facebook@李家超 John KC Lee）

李家超表示「看到一對大熊貓精力充沛、活潑好動」。（圖片來源：Facebook@李家超 John KC Lee）

李家超宣布「安安」、「可可」的新名字，將於「大熊貓亮相儀式」公布。（圖片來源：Facebook@李家超 John KC Lee）







【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇