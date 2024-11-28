香港電影熱潮│劉青雲演《爸爸》真實個案改篇故事 鄭丹瑞《得寵先生》演獨居長者與流浪狗為伴 情感味濃超催淚

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香港電影近來很熱鬧！除了《破‧地獄》成為香港熱話外，接力有兩套本土電影，都值得影迷高度關注，由劉青雲、谷祖琳等人主演的《爸爸》，以及鄭丹瑞、盧慧敏、馮允謙、黃正宜、袁富華、廖子妤、陳毅燊等人主演的《得寵先生》，在優先場播映期間，已經很多人談論，而且感情味道濃厚，十分催淚。

1.《爸爸》12月5日上映 片長：130分鐘

由劉青雲、谷祖琳主演的《爸爸》，是繼《踏血尋梅》丶《正義迴廊》和《法謎藏》後，另一套改編電影。《爸爸》以「荃灣享和街弒母殺妹案」為藍本的電影，這套電影先後入圍東京國際電影節主競賽單元以及香港亞洲電影節閉幕電影。

導演翁子光繼《正義迴廊》之後，另一套細膩作品。電影中，有很多部分都是一家四口的溫情戲，以及由劉青雲和谷祖琳飾演夫妻間的恩愛。刻意描畫出主角爸爸原本有個幸福美滿的生活，但悲劇發生後，失去太太和女兒的時候，如何面對兒子以及重新振作。劉青雲今次有大量內心戲演出，而他在訪問時也曾經透露自己十分投入於角色之中，而要演出一個既不憎恨兒子，但又忘記不了妻女，那一份孤獨感，認真考演技。

電影《爸爸》早前在東京國際電影節上舉行全球首映，並代表香港參加主競賽單元。影帝劉青雲在《爸爸》中，演繹了爸爸的心碎，感動了現場觀眾，連電影節評審亦被驚艷。電影播放結束後，觀眾們在未完場便紛紛起立歡呼，現場氣氛熱烈。導演翁子光在發言中提到，怎樣在電影中展現血緣之間這種非筆墨能形容的情感和牽絆，是他經常思考的課題和挑戰。

2.《得寵先生》11月28日上映 片長：107分鐘

《得寵先生》是一套溫情小品戲，關於父女間的感情、以及人寵的關係。劇情講述由鄭丹瑞飾演的一位已退休的獨居老人任春佳，遠離人群的他，遇上了流浪狗「燒腩」的故事，最後他尋死時，幸得燒腩和動物義工發現並獲救。

這套戲除了描述父女間的感情吸引之外，鄭丹瑞和燒腩的演技交流，同樣賺人熱淚。戲中有份演出的犬隻，都是曾經被遺棄的流浪狗。在Facebook「唐狗之家，支持領養2.0」，提及今次一班狗演員的經歷。拍攝前電影公司安排專業導師教導牠們以及主人一起訓練，而且拍攝的時候，更會安排一個工作人員負責照顧一隻小動物，十分體貼。難怪，宣傳片上看到燒腩的眼神充滿「戲味」。

早前，電影公司與香港愛護動物協會（SPCA）舉行兩場「狗狗友善慈善放映會」，逾百位觀眾跟寵物狗入場一起睇戲，SPCA會長傅明憲帶同三隻愛犬撐場。鄭丹瑞感觸一度哽咽說：「香港拍電影已經好難，仲要揀個咁難嘅題材。但正正就係難，香港電影愈難愈唔忿氣，先至會有大大小小嘅電影產生。而且最感動做到人寵共融，可以做到帶埋毛孩睇戲好開心。」

戲中一隻唐狗演員Little早前因病去逝，主人Suki 亦有到場，表示很開心在電影內再見到Little，她感謝拍攝期間，團隊對Little的照顧和愛護。而電影上映5日，票房突破154萬港元，獲得好成績兼贏得觀眾口碑！鄭丹瑞生動細膩的演出，獲得一致好評。不少影迷大讚他演活了孤獨火爆老人「任春佳」一角，認為他絕對有資格入圍角逐明年金像獎最佳男主角。團隊近日四出謝票宣傳，鄭丹瑞以及導演兼編劇李志偉和何英毅日前現身「99 Buses人寵場」謝票，主人和狗狗們以最熱烈的掌聲和歡呼聲歡迎三位出場時，鄭丹瑞笑說：「我聽到狗狗講咩㗎，『汪汪汪汪、Superstar Superstar』！」相信，這個12月戲院將會很熱鬧，好戲輪流要看。

12月的電影黃金檔期，相信香港的電影再次吸引觀眾入場。







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