《PANDA GO！香港遊》2,500熊貓列陣好壯觀！熊貓導遊首次現身超驚喜 12.7起四場公眾場遊走四大地標 熊貓主題紀念品即日發售！

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全港最大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》啟動！今日（12月2日）古天樂及佘詩曼化身領隊，親自陪同熊貓親友登陸香港，最令人驚喜係熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」首次現身，一舉一動好似真熊貓，而2,500隻熊貓將於12月7日起隨4場公眾展覽「四圍走」與市民見面，熊貓導遊亦有機會與市民接觸。另外，熊貓主題紀念品即日起於限定LOG-ON門市發售，即睇售賣點！

2,500隻大熊貓雕塑《PANDA GO！香港遊》12月啟動！全港最大型熊貓主題展遊走4大地標 必留意香港專屬 IP《熊貓香港親友會》、特別版熊貓作品慈善競投 即睇公眾場日期＋地點

全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》今日正式揭開序幕，於香港國際機場舉行盛大的歡迎儀式。創意品牌 AllRightsReserved（ARR）策劃的《PANDA GO！香港遊》展覽全新設計了八款大熊貓造型，並組合出2,500隻大熊貓雕塑。2,500隻熊貓將於12月7日起現身四場公眾展覽，包括星光大道、昂坪360、海洋公園及中山公園，大家將有機會近距離打卡。留意，大熊貓雕塑數目因應展出地方位置及面積而調整。

古天樂及佘詩曼化身熊貓領隊親自陪同熊貓親友到來，為展覽活動掀起序幕。

古天樂及佘詩曼，化身熊貓領隊親自陪同熊貓親友到來，為展覽活動掀起序幕。

古天樂及佘詩曼，化身熊貓領隊親自陪同熊貓親友到來，為展覽活動掀起序幕。

六款香港專屬的《熊貓香港親友會》

《PANDA GO！香港遊》公眾展覽詳情

下一頁︰超神似！熊貓導遊「PANDA GO! GUIDE」







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