聖誕好去處2024｜赤柱聖誕市集12.14啟動！限量金箔雪糕、魚子醬薯蓉Cone、開心果Tiramisu及多款聖誕精品手作

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要數本地聖誕市集，赤柱廣場一定榜上有名！今年赤柱廣場聖誕活動以黑金雙色做主題，將於12月14至15日、21至26日（共8日）舉行，走grand及型格一點路線。聖誕市集共有超過120個攤檔，既有一系列黑金色的美食，還有大熱的開心果、JellyCat及3D造型甜點及飲品，非常適合打卡，不要忘了選購聖誕精品、手作及毛孩商品shopping！

獨家限定黑金美食

赤柱廣場將於12月14至15日、21至26日舉辦「魔幻聖誕盛會」，聖誕市集大玩黑金雙色主題，超過120個攤檔，包括首次來港參與市集的澳門人氣雪糕品牌DIGREEN、香港老字號瑞記蛋捲（垣記）及本地得獎手工啤酒日照夜霧等，另有黑鑽黃金炸薯寶、黑金芝麻麻糬瑪德蓮，以及近期大熱的開心果甜點，還可選購多款聖誕精品、手作及毛孩商品。

澳門過江龍雪糕店DIGREEN，首次參與香港聖誕市集，為這次活動特別設計限量版金箔雪糕。

瑞記蛋捲（垣記）即烤蛋卷，市集推出限定特製朱古力金箔雞蛋卷。

黑鑽黃金炸薯寶（中），另有其他滋味小食。

魚子醬配法式忌廉薯蓉Cone。

金箔Oreo鮮奶麻糬。

The Nutter Company Gelato雪糕。

Kaas Atelier世界冠軍荷蘭芝士。

本地手工啤酒品牌日照夜霧，主打手工蜂蜜酒。

麥子啤酒。

即製3D咖啡。

聖誕主題飲品。

可愛Jelly Cat造型聖誕主題麵包。

熊貓蜜蜜啤。

此外，赤柱廣場首次與 Klook 合作，推出預購VIP Package（價值 380 元），包括 VIP 專屬工作坊、免費照片打印服務及多項精彩禮遇，價值超過 800 元。一系列工作坊包括自製充滿節日華麗氛圍的實木吊飾聖誕卡、以本地回收的聖誕樹木材作原材料的線香工作坊、聖誕手工黑金色糖果體驗工作坊及可自由調製的聖誕紅酒味調酒工作坊，提供涵蓋不同感官的手工體驗。

購票連結：https://shorturl.at/KBwDL

聖誕主題手作。

本地手作品牌山系用品。

大家可選購獨特又貼心的手作聖誕禮物。

Silveryway3D打印，打造獨一無二的飾物。

免費穿梭巴士服務

赤柱廣場於活動期間特設免費穿梭巴士往返金鐘及筲箕灣。

赤柱廣場停車場預約泊車服務

赤柱廣場「魔幻聖誕盛會」

日期：2024年12月14至15日、21至26日（共八天）

時間：中午12時至下午8時

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

「羅啟豪冬日約會迷你聖誕市集」

日期：2024年12月 15日、21至26日（共七天）

時間：中午12時至下午8時

地點：美利樓2樓M201舖

註︰2024 年 12 月 14 至 15 日、21 至 26 日，大會將安排免費穿梭巴士往返赤柱廣場及港島各區。

https://www.linkhk.com

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