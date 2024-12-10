合和酒店正式試業！共有1,000間房 高層房座擁無敵維港景色！明年2月底前可享75折試業優惠

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相連最近開幕的合和商場與灣仔地標合和中心的「合和酒店」，於今日（12月10日）正式試業，擁有1,000間客房，成為本港其中一間最大型五星級酒店！



合和酒店開業後，加上合和商場與合和中心，成位灣仔全新地標。

1,000千間客房 17種房型 面積300-3,888呎

合和酒店共有1,000間客房和套房，類型多達17種，面積從300平方呎到3,888平方呎不等，以舒適、實用及功能性為設計理念。最基本的「豪華客房」，可欣賞翠綠的山景，更可望到太平山頂。而「尊貴城景客房」及「尊貴環景客房」則可飽覽璀璨繁華的灣仔風光，後者可看到維港的部分景觀。想飽覽維港景色，則要選擇「尊貴海景客房」，面積超過400呎，最多可以讓3人入住，開揚舒適，適合與家人staycation。



最基本的「豪華客房」，可以望到太平山頂。



可盡覽維港景色的「尊貴海景客房」，最多可以讓3人入住，適合與家人staycation。



廁所及浴室的設計典雅明亮。



酒店亦有多種套房，配合不同住客的需要。



「行政城景套房」設有景觀的浴室。



如果入住海景客房，晚上應該留在房間，好好欣賞漂亮的夜景。

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