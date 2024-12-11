聖誕好去處2024｜海洋公園5米巨型充氣大熊貓、夢幻花海互動熊貓館，芬蘭聖誕老人現身日期、全新精品美食及攤位遊戲

加入最愛專欄 收藏文章

打算聖誕節去海洋公園探望安安、可可之餘，記得留意「玩轉冬日園」主題活動，包括全新大熊貓「竹」夢之旅互動打卡館，海濱樂園廣場6 米高聖誕樹及5米高的巨型充氣大熊貓影相位。節日限定精品推介抱薑餅人熊貓肩膀公仔及薑餅人熊貓側肩包，而聖誕攤位遊戲獎品新增聯乘聖誕鹿LuLu豬聖誕造型公仔！

Read More

海洋公園大熊貓安安、可可亮相超可愛！每節參觀10分鐘 參觀貼士︰先拎門票、勿開閃光燈拍攝、保持安靜 官網每天直播大熊貓可愛瞬間

大熊貓「竹」夢之旅

全新的「大熊貓『竹』夢之旅」由特色「彩『熊』長廊」開始，大熊貓特有的黑白色調變成繽紛的彩色的世界，引領你進入「夢幻花海」。大家可透過互動裝置，尋找隱藏在花叢中的其他大熊貓成員。大熊貓「盈盈」將透過3D 投影技術華麗變身，你可以與藏身竹林的其他大熊貓互動，更會聽到大熊貓的真實聲音。最後你可以在「萌趣熊貓影相站」與AR大熊貓互動拍攝，記得擺好甫士，合照留住珍貴回憶！

地點：海濱樂園廣場（海濱樂園）

日期：由2024年12月21日起

6米高「熊」抱聖誕樹

海濱樂園廣場的6米高「『熊』抱聖誕樹」，以今年超人氣的大熊貓做主角。另外，5米高的巨型充氣「至萌『大』熊貓」亦驚喜現身，園內更有多個「『熊』踪處處打卡點」。入夜必看「大熊貓萌趣投影」，海洋公園南朗山「海馬」地標位置將現可愛的大熊貓投影，而「光影盛夜—冬日慶典」節慶主題光影匯演，注入冬日元素，配合震撼的煙火效果和水幕特效，好精彩！

海濱樂園廣場6米高「『熊』抱聖誕樹」。

5米高的巨型充氣「至萌『大』熊貓」（photo︰Eunice）

園內有六隻大熊貓為設計靈感的新IP「Panda Things!」的主題打卡位。（photo︰Eunice）

與聖誕老人見面

12月14至16日，由芬蘭遠道而來的聖誕老人將乘搭專屬於聖誕老人航空公司芬蘭航空到海洋公園驚喜現身。

與聖誕老人見面

地點：海濱樂園廣場（海濱樂園）

閃亮聖誕派對

令人期待的「閃亮聖誕派對」將於海濱樂園廣場登場，除了有大人小朋友最愛的聖誕老人驚喜現身，還有他的好幫手與小精靈結伴出巡，威威與好友也將換上冬日盛裝，記得把握機會與他們拍照留念！

地點：海濱樂園廣場（海濱樂園）

演出日期：2024年12月7, 8, 14, 15, 21-31日及2025年1月1日

大熊貓主題佳節精品

海洋公園全新推出一系列大熊貓主題的獨家節日限定精品，必買推介有抱薑餅人熊貓肩膀公仔、雙生冬日款的熊貓頭箍及薑餅人熊貓側肩包。

薑餅人熊貓側肩包（photo︰Eunice）

雙生冬日款的熊貓頭箍（photo︰Eunice）

早前海洋公園與本地品牌Studio 7 Days合作推出的熊貓百日慶陶瓷精品大受歡迎，現特別推出聖誕版迷你熊貓裝飾瓶系列，包括禮物盒中的家姐、扮聖誕樹的細佬和抱聖誕禮物的樂樂3種款式。

日期：由12月初起至售完即止

售賣點：園内指定紀念品店

網店：https://hkoceanpark.com/48WKehr

節慶期間限定主題美食

海洋公園特別呈獻一系列別出心裁的熊貓主題美食，特別推介爐炭燒及冰極餐廳的「聖誕小食拼盤」，包括芝士雞肉三文治卷、泰式炸魚多士、炸蝦餅和紐約芝士餅，款款造型别緻。水都餅店則推出的甜品包括「熊貓栗子樹頭蛋糕」、「熊貓合桃朱古力蛋糕配士多啤梨」和「熊貓紅桑子朱古力慕絲」，款款可愛甜入心！

聖誕攤位遊戲

多款攤位遊戲新增節日限定的聖誕造型公仔獎品，如超可愛的聯乘聖誕鹿LuLu豬、波板糖薑餅人、小熊貓抱聖誕樹和三色貓聖誕襪公仔，獎品換完即止，想要就要快手！

地點：海濱樂園及高峰樂園攤位遊戲

日期：由即日起至換完即止

備註：各區獎品款式不盡相同。

玩轉冬日園：熊抱滿滿驚喜

日期︰12月7日至2025年1月1日

地點︰香港海洋公園

詳情︰https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/wondrous-winter-gala-christmas







【與拍賣官看藝術】走進Sotheby's Maison睇睇蘇富比旗艦藝廊！蘇富比如何突破傳統成規？► 即睇