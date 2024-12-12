試坐報告！國泰全新爾雅商務艙Aria Suite｜24吋4K超高清螢幕睇戲最正！

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記者試坐！個多月前，記者出席了國泰於HAECO飛機庫舉行的「Aria Suite」爾雅商務艙發佈會，有幸率先試「坐」新機艙！繼北京、上海、台北之後，這架暫時是唯一一架設有Aria Suite的波音777-300ER客機，於12月將會飛東京成田機場。記者於上星期登上了CX520的航理班，體驗一下全新商務艙，不只是齋「坐」！

保留「反魚骨」設計 共45個Aria Suite商務客艙座位

國泰將會陸續為旗下30多架波音777-300ER客機進行大改造，機上不設頭等艙，但會有45個商務客艙座位Aria Suite、48個特選經濟客艙座位，以及268個經濟客艙座位。Aria Suite保留了國泰商務艙獲乘客好評的「反魚骨」座位排列，但加了國泰客機首次出現的趟門設計，令座位變成獨立的「包廂」，提高私隱度，Aria Suite的「Suite」，應該都是指這個意思。

全新的Aria Suite爾雅商務艙以「反魚骨」設計，座位是1-2-1的設計。（攝影：Katty）

因為用了「包廂」的設計，Aria Suite看上去似很逼狹，但坐入去其實很寬闊，記者身型都有點分量，都覺得很舒服。（攝影：Katty）

因為是國泰首次出現的趟門設計，乘客一上機就會想「關門」，當然我也不例外！不過，飛機起飛、滑行及降落時，趟門是lock住的！（攝影：Katty）

中間兩個座位之間設有伸縮隔板，可以拉上增加私隱，如果有家人朋友同行，就可以自行打開。（攝影：Katty）

24吋4K超高清螢幕 睇戲、睇演唱最正！

Aria Suite其中一個最大的賣點，是設有24吋4K超高清螢幕，這個尺寸是國泰歷年來最闊的一個機上螢幕。國泰的機上娛樂是出名又新又多選擇，除了荷里活新片，還有港、台、韓、日等地電影，亦有HBO Max、TVB的劇集、ViuTV的節目、演唱會等等，除非你不喜歡睇戲，否則你只會覺得「下？咁快要落機？未睇晒喎」！

一上機坐低見到又大又高清的螢幕，記者即時兩眼發光！因為很喜歡國泰的機上娛樂，有很多很多電影可以睇。（並非廣告）尤其是當你試過坐其他航空公司，飛長途，十幾個鐘，一套「無咁悶」的電影都沒有的時候，你就會很掛念CX！（攝影：Katty）

座位的枱收藏在螢幕下面，用的時候才拉出來，上面有個「架」，可以讓乘客放平板電腦，因為我無帶，所以用了機上雜誌來示意。題外話，特飲「Cathay Delight」真的很好喝！（攝影：Katty）

國泰的機上娛樂真的有很多很多選擇，要揀睇甚麼電影，都可能花上十分鐘！（攝影：Katty）

Aria Suite有很多「機關」，國泰特別準備了影片教大使用。（攝影：Katty）

儲物空間充足

對記者來說，飛機上的儲物空間非常重要，坐經濟艙無得揀，當然要將必須品放在小袋內，起飛降落要放在腳底；但坐商務艙，就會很想有儲物櫃擺放必須品，不用常常開頭頂的儲物架。Aria Suite的座位共有3個儲物空間，除了商務艙慣常出現，用來放樽裝水及耳筒的儲物櫃之外，最特別是隱藏在「茶几」下面的小櫃桶（官方稱之為「滑動抽屜」），以及在腳邊、較大容量的企身儲物櫃。如果是長途機，應該會覺得更方便！

座位旁邊後方設有這個商務艙慣常出現的儲物櫃，用來放機上提供的耳筒及樽裝水。（攝影：Katty）

這個隱藏在「茶几」下面的小櫃桶，最適合放手機、耳機及眼鏡。（攝影：Katty）

腳邊的儲物櫃，容量較大，更設有小夜燈，方便拿東西。（攝影：Katty）

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