《破·地獄》12.20設特典場送衣紙Tote Bag 《獅子王：木法沙》買戲飛送公仔 《魷魚遊戲》出產品推高人氣

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由黃子華、許冠文、衛詩雅、朱栢康主演的《破‧地獄》，開畫至踏入第6個星期，港澳衝破200萬累積入場人次，已有1億3500萬元的理想票房，為刺激有更高票房，不時送禮品或推出特別精品，吸引更多觀眾入場。而即將在聖誕檔期上畫的《獅子王：木法沙》同樣推出產品吸客。至於Netfilx本月尾推出的《魷魚遊戲2》，亦推出不少周邊產品，帶動劇集熱潮。

《破‧地獄》上映踏入第6周，票房已有1億3500萬元，大家都心急等待加長版播映消息。電影公司暫時未有最近公布，但為乘勝追擊，不時推出送禮優惠吸引觀眾入場，而且精品相當吸引。繼11月尾推出購買2張戲票，即送紀錄銀幣一枚之後，日前就答謝觀眾聯袂同行，《破‧地獄》團隊將會假紅磡區酒店設「破･紀錄千人慶功宴」。

活動日期：2024年12月23日 (星期一)

活動時間：晚上7時15 分恭候

晚上7時45分入席

地點：香港嘉里酒店 (九龍紅磡灣紅鸞道38號)

嘉賓：《破‧地獄》主創團隊

參加辦法就是憑12月12日至12月18日之兩張香港或澳門《破‧地獄》戲票／票尾／電子戲票，並以300字內寫一封信「給我的『珍寶』」，即有機會贏得慶功宴入場券2張及《破‧地獄》紀念幣 ，名額有限，活動細則等可參考官方網頁。

參加連結：https://forms.gle/B1P1dv7c2db8Tgjm6

《破‧地獄》更搞搞新意思，另設有特典場，將於12月20日於銅鑼灣時代廣場英皇戲院舉行，成功購票觀眾獲限量禮品：「兩代笑匠珍藏版本」A3海報、「人生列車膠片」紀念片、及導演同款別注版tote bag。以Tote bag最為特別，設計靈感取自金銀紙元素，未知獲得禮品觀眾可會「百無禁忌」使用。

《破‧地獄》The Last Dance 特典場詳情：

日期：2024年12月20日 ( 星期五 )

時間：7:10PM

地點：英皇戲院（銅鑼灣時代廣場）

票價：HK$180｜VIP會員9折 $162

至於迪士尼經典作品《獅子王》踏入39周年，今年推出《獅子王：木法沙》。由1994年推出動畫版開始，已經甚有口碑，所以今年推出《獅子王：木法沙》，今次霸氣回歸，故事聚焦於辛巴父親木法沙的成王之道，講述成為國王的經歷。並首度解開木法沙與刀疤（塔卡）的恩怨情仇之謎，還會解構木法沙與辛巴母親沙拉碧的浪漫邂逅。

新舊角色將於電影內一次過登場，而且還可以看到木法沙和塔卡幼獅時的可愛樣子。電影公司亦趁著聖誕來臨舉辦送禮大行動，在官方電影IG出帖文，凡購買電影正價戲票2張，即送限量木法沙鎖匙扣 1個。至於購買《獅子王：木法沙》IMAX / 4DX / Dolby / LUXE 場次戲票1張，即送你限量電影海報1張。數量有限，送完即止。

至於Netflix的《魷魚遊戲》的熱潮上升，萬眾期待終於在本月尾上映第二季，更同時推出一系列周邊產品，包括「英熙毛公仔」，頭部可360度轉動、「456號」帆布手提袋 、「魷魚遊戲毛公仔小錢包」、「COSBI盲盒迷你人偶 」等。

同時Netfilix再度跟KAWS和AllRightsReserved合作，以英熙娃娃與KAWS經典角色COMPANION聯乘推出人偶收藏品，主演的演員早前已經收到產品。KAWS過往推出的產品，都能吸引大量收藏愛好者，今次跟《魷魚遊戲》合作，相信引來更多人搶購。







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