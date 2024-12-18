劉德華紅館演唱會開鑼！繼續高難度動作 隔空勾手指娶晒觀眾做老婆 陳慧琳+梁詠琪做心心手勢示愛

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劉德華闊別香港紅館6年，昨晚（17日）舉行20場《今天… is the Day劉德華巡迴演唱會》，三面台演出全場爆滿，眾多圈中好友到場支持，包括陳慧琳（Kelly）、梁詠琪 （Gigi）、曾華倩、楊受成夫婦、呂良偉、薛家燕、汪詩詩和周吉佩等，觀眾席上星光熠熠！現場觀眾更是反應熱烈，令劉德華都感到意外。

劉德華已順利完成東南亞及內地等52場演出，今年壓軸一站回歸香港紅館，還會跟觀眾度過聖誕節及跨年倒數。首場演出，昨午時份他於紅館場外進行拜神儀式，未知是否之前他在外地巡迴演出時不時發生小意外，所以一向低調的太太朱麗蒨亦有陪同一起拜神。

演唱會上，劉德華於高台上登場，以一連三首經典歌曲炒熱現場氣氛，包括《今天》、《沒有人可以像你》和《笨小孩》。現場已經尖叫聲四起，他激動地向全場歌迷說道：「我好掛住你哋，我返嚟喇！」還即場帶領全場歌迷大喊「我愛你」。

劉德華一直示歌迷為「家人」，今次演出上大展冧功，即場帶領著全場觀眾向他說「我愛你」之餘，還問觀眾會愛他多久，當大家回答「一萬年」後，他便笑謂跟大家勾手指尾，更引領大家說：「我願意」，隨即笑言：「大家以後可以嗌我老公，如果見到女仔我就會問：老婆你好嗎？」

期間，劉德華不時跟觀眾互動，他見到觀眾於開場不久已情緒十分高漲，笑言：「你哋嗌到好似差唔多睇完，而家先開始咋，你哋得唔得架？」之後，他看到台下有不少較年輕的女歌迷，便口花花笑言：「我已經60幾歲，唔好勾引我。你哋係咪真係識我？定係媽咪叫你哋嚟？唔好等我行到埋嚟，你哋就話阿媽、阿嫲叫你嚟呀！」

這次演唱會，劉德華唱出30多首經典金歌《緣盡》、《暗裏著迷》、《情感的禁區》、《可不可以》、《如果有一天》等，令場內觀眾不時大合唱。期間還有快歌跳舞環節，劉德華以鮮艷搶眼的舞衣與dancers落力表演。

接近尾聲時，劉德華唱《情深的一句》，這首歌正是梁詠琪出道時拍攝電影《烈火戰車》的主題曲，令她十分感動，而且聽到眼泛淚光，其後更忍不住與旁邊的陳慧琳一同站立，並向舞台上的劉德華做心心手勢，整個紅館都充滿熱鬧氣氛完場。







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