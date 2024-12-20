尖沙咀恐龍會客室12.20開放：專家清修恐龍化石，動植物化石展覽，九龍公園文物探知館免費入場

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還記得10月香港赤洲首次發現恐龍化石嗎？現改於全新的「恐龍會客室」免費展出，同場更可直擊專家早前於赤洲發掘約30塊含恐龍骨骼化石的岩石後，進行的清修工作步驟。除此之外，大家更可觀賞香港發現的動植物化石，以及透過展版了解恐龍、化石形成與發現。

赤洲恐龍化石發掘情況。（圖片來源︰發展局古物古蹟辦事處）

團隊與新發現的恐龍化石。（圖片來源︰發展局古物古蹟辦事處）

當10月23日香港首次公布發現恐龍化石後，發展局古物古蹟辦事處隨即聯同，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所（古脊椎所）專家及漁農自然護理署，在赤洲展開化石發掘工作，至今發掘了約30塊含恐龍骨骼化石的岩石。團隊現正進行清修工作，深入研究恐龍化石，鑑定恐龍的種類和習性。

香港首次發現的恐龍化石，位於香港地質公園新界東北水域的赤洲。

經中國科學院古脊椎動物與古人類研究所（古脊椎所）專家初步鑑定，化石屬於白堊紀時期（約一億四千五百萬至六千六百萬年前）的大型年長恐龍。（圖片來源︰發展局古物古蹟辦事處）

12月20日免費開放及全新的「恐龍會客室」，設於尖沙咀海防道九龍公園香港文物探知館庭院，設有清修區和展示區，讓大家了解清修恐龍化石的工作，以及增加對恐龍、考古及地理的認識。

「恐龍會客室」設於尖沙咀海防道九龍公園香港文物探知館庭院。（圖片來源︰發展局古物古蹟辦事處）

開放期間，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所專家及工作人員會於清修區內清修恐龍化石，公眾可近距離觀看清修過程 ，專家如何使高頻氣壓筆及鑿等工具，清修岩石內隱藏的化石。如果專家及工作人員休息中，大家參觀時可觀看清修過程片段，了解他們的工作。

公眾可近距離觀看清修過程 ，如何使高頻氣壓筆及鑿等工具，清修岩石內隱藏的化石。

清修區內部環境。（圖片來源︰發展局古物古蹟辦事處）

現場展出古脊椎所專家及工作人員於赤洲進行考古時，使用的工具及裝備。

清修區的對面是展示區內，展出早前從赤洲出土的恐龍化石，以及及在香港發現的動植物化石，包括水生動物介形蟲、菊石、蕨類植物等。大家可透過放大鏡仔細欣賞，同場的展版介紹恐龍、化石形成與發現、赤洲恐龍化石發掘和清修的資料。

赤洲發現恐龍骨骼化石（圖片來源︰發展局古物古蹟辦事處）

菊石化石（圖片來源︰發展局古物古蹟辦事處）

赤洲發現恐龍骨骼化石

據知，由於清修恐龍化石工作屬需於特定條件空間進行，清修區有濕度和溫度控制，還要減少空間粉塵量，方便清修工作之餘，亦不影響市民於展示展館參觀，所以兩個區域是獨立空間，而展館外醬牆玻璃有有具防紫外線功能。

現場有恐龍主題打卡位。

恐龍會客室外牆顏色鮮艷，牆身繪有不同品種恐龍。

香港文物探知館會因應實際情況採取人流控制措施，據知「恐龍會客室」會長期開放，持續展示從赤洲出土的恐龍化石，並隨著化石清修及科研工作的進展，適時更新及豐富展示內容，每次參觀或有新驚喜。另一方面，古物古蹟辦事處（古蹟辦）與漁農自然護理署會繼續合作舉辦多元教育活動，以提升公眾對古生物的興趣和知識，包括古脊椎動物與古人類學公眾講座系列。

詳情

市民來到可於名信片蓋上恐龍蓋印章DIY紀念。

恐龍會客室

地點：尖沙咀九龍公園香港文物探知館

開放時間：星期一至三、五：上午十時至下午六時；星期六、日及公眾假期：上午十時至晚上七時；聖誕前夕及農曆新年除夕：上午十時至下午五時；星期四（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

恐龍會客室網頁







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