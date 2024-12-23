除夕倒數2024｜沙田新城市廣場：Mirror小組成員勁歌熱舞迎2025／全日免費派棉花糖及爆谷／額外2小時免費泊車／睇戲送$50餐飲禮券

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還有一個星期便踏入2025年，大家有無計劃去哪裏倒數呢？沙田新城市廣場一如往年都會舉辦盛大的倒數活動，由中午起商場內每個角落將會舉行「倒數狂歡嘉年華」，除了街頭音樂表演外，還免費派棉花糖、爆谷！晚上10時半則會有「勁歌熱舞迎2025」，Mirror小組成員Lokman、AK、Alton、Frankie，以及Cloud雲浩影將會以靚聲熱舞到場與fans一同倒數迎接2025！

新城市廣場的除夕倒數活動重頭戲，當然是於10:30pm-00:05am在1期1樓羅馬圓形獻技場舉行的「勁歌熱舞迎2025」，嘉賓冇人氣偶像MIRROR小組成員Lokman楊樂文、AK江熚生、Alton王智德及Frankie陳瑞輝，他們剛剛推出了新歌《FING!》，估計當晚將會首次現場跳唱新歌，fans一定要到場支持及與偶像齊齊倒數吧！另外，同場還有雲浩影（Cloud）用靚聲跟大家迎接2025。

Mirror小組成員Lokman、AK、Alton及Frankie跟fans「FING!」住倒數！

雲浩影以靚聲跟大家迎接2025。

當日由中午開始至晚上10時，全場每個角落更將舉行「倒數狂歡嘉年華」，全日無間斷上演街頭音樂表演、魔術及小丑扭波波等，更會大派40周年主題氣球、免費棉花糖、爆谷，一於由朝玩到晚，齊齊迎接新一年！

額外2小時免費泊車

為了方便大家倒數，商場將於12月31日提供「額外2小時免費泊車」優惠，凡於8pm後入車，憑指定消費單據即可獲贈額外2小時免費泊車！（此優惠不可與其他泊車優惠同時使用，並必須於成功辦理基本泊車優惠方可享用。）

睇戲美食賞

於12月31日，憑2張即日Movie Town戲票，即可換領$50餐飲電子禮券 (名額1,000)。但留意，換領時間為10am-10pm，如果打算睇午夜場的話，要預早一點去領取電子禮券。

新城市廣場

網址：www.newtownplaza.com.hk







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