聖誕好去處2024｜尖沙咀西九燈飾打卡推介、人氣卡通水怪、LINE FRIENDS、麵包超人聖誕商場布置合集 12大打卡熱點懶人包

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聖誕節去尖沙咀是常識吧！尖沙咀海港城、K11 MUSEA、尖東至西九有勁多華麗繽紛主題打卡，一條路線聖誕打卡夠集中！喜歡可愛卡通角色的朋友，一定要又一城同水怪打卡，P助、LINE FRIENDS或麵包超人 fans等分佈於各大九龍區商場主題聖誕打卡位。即睇港島區精選商場聖誕合集及12大打卡懶人包！

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聖誕好去處2024｜新界區人氣卡通聖誕商場合集︰Sanrio、高達、Pixar、大麻成荃灣兩大親子充氣樂園 15大打卡熱點懶人包

聖誕好去處2024｜港島區11大聖誕熱點：中環AIA嘉年華、銅鑼灣及灣仔商場燈飾打卡、赤柱聖誕市集

1海港城 The Big Little Christmas

今個聖誕，海港城再度與超人氣日本微型攝影藝術家田中達也（Tatsuya Tanaka）合作，以「The Big Little Christmas」為大型戶外聖誕裝置主題，你頓時變成小矮人置身 28 米長的聖誕老人工作枱。海港城美術館則會舉行「Countdown to Mini-mas」微模型展覽，率先公開田中達也25件全新創作的微模型作品，好值得慢慢睇，現場仲有售限量精品及盲盒。

「The Big Little Christmas」大型戶外聖誕裝置

日期：2024 年 11 月 16 日 – 2025 年 1 月 1 日

時間：10am – 10pm

地點：海運大廈露天廣場

「Countdown to Mini-mas」微模型展覽

日期：2024 年 11 月 16 日 – 2025 年 1 月 1 日

時間︰11am – 10pm

地點：海運大廈露天廣場 海港城美術館（海洋中心二階 207 號舖）

詳情：www.harbourcity.com

2 尖東熊貓X雪花星海打卡

尖東亮燈啦！今年有可愛熊貓陪你過聖誕，尖沙咀中心及帝國中心4,000平方米「信和光影藝術幕牆」帶來全新製作「Pandastic Christmas」主題沉浸式光影匯演，萌趣熊貓為大家準備聖誕禮物。打卡一定去尖東麼地里，抬頭望熊貓雪花燈海極璀璨，另外南洋中心、永安廣場、帝苑酒店等都有聖誕燈飾。尖東海傍更多個香港警務處的可愛吉祥物「提子」聖誕打卡位，好得意！

聖誕燈飾亮燈

日期：11月28日至2025年1月1日

亮燈時間：周一至周日晚上5時30分至11時

平安夜、聖誕日、除夕、元旦亮燈時間將稍為延長

3 Dior聖誕夢幻舞會

今年的Dior聖誕夢幻舞會向凡爾賽宮和標誌著法式宴會藝術致敬，高達12米的Dior Beauty聖誕樹飾上經典的Dior幸運星和香薰瓶如Miss Dior、J’adore、Sauvage等，加上意大利藝術家Pietro Ruffo創作的金色圖騰及閃爍燈飾，華麗奪目，充滿節日浪漫氛圍。

日期：即日至2025年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside／K11 MUSEA地下Opera Theatre

4 西九20米巨型戶外聖誕樹

聖誕必去西九打卡！今年旅發局舉行「香港繽紛冬日巡禮」將於11月 22日啟動，西九文化區20 米巨型戶外聖誕樹加碼首次化身巨型畫布，加入投影呈現一幕幕冬日節慶場景。聖誕小鎮同樣upgrade華麗登場，以「禮物」爲主題設多個主題打卡位，指定日子西九海濱亦將上映共四場冬日維港海上煙火，其中三場更將橫跨聖誕節假期在維港綻放！

「香港繽紛冬日巡禮」聖誕小鎮

日期︰11 月22 日至2025 年1 月1 日

時間︰年11 月22 日晚上8:30 至11:00

11 月23 日至12 月20 日星期一至五下午5:00 至晚上11:00、星期六及日上午11:00 至晚上11:00

12 月21 日至2025 年1 月1 日*上午11:00 至晚上11:00

地點：九龍西九文化區海濱草坪西面

註︰12 月24 及25 日延長開放時間至翌日凌晨1:00、12 月31 日的延長開放時間待定，聖誕小鎮當晚或因現場實施人流管制措施令公眾未能進入，敬請留意。

5 ELEMENTS圓方 華麗旋轉木馬

即日起至2025年1月1日，ELEMENTS圓方「DELIGHT-GO-ROUND」聖誕遊樂園，讓大家重溫在旋轉木馬上的快樂。另外，即日起商場上演聖誕嘉年華匯演，多位舞蹈員將會盛裝現身，穿梭華麗遊樂園場景，送上佳節歡樂。

ELEMENTS 圓方「ELEMENTS! DELIGHT – GO – ROUND」

日期︰2024年11月20日至2025年1月1日

時間：上午10時至晚上10時開放

地點：ELEMENTS圓方金區一樓

6 中港城車尾箱聖誕市集

尖沙咀中港城的「車尾箱聖誕市集」載譽歸來，12月7日起市集將連續4個週末及公眾假期期間（共11日）舉行，市集首次聯同瑞典及芬蘭商會，以北歐復古聖誕小鎮為靈感打造。市集將會有超過100個售賣各式節日手工藝品、創意手作及應節美食主題攤檔，跟大家共度不一樣的北歐氛圍聖誕！

中港城車尾箱聖誕市集

日期：12月7、8、14、15、21、22、25、26、28、29及31日

時間：下午3時至下午9時 │ 下午5時半至12時半（31/12）

地點：中港城海豚池平台花園

7 朗豪坊 眼仔Look Look聖誕森林

旺角朗豪坊跟國際藝術家Nina Dzyvulska合作，以其充滿玩味的標誌性愛心角色，打造「抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE」。Nina以旺角獨特魅力為靈感，設計了一系列精美藝術插畫，描繪了她對旺角這個社區的印象，包括街頭小食文化、地標街道、紅Van及麻雀等，並將其最標誌性的愛心角色融入畫作之中。

朗豪坊「抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE」藝術企劃

日期及時間︰2024年11月22日至2025年1月1日星期一至日：上午11時至晚上11時

地點︰朗豪坊4樓通天廣場、6樓及12樓

8 又一城 5米HANGYODON雪山

今年聖誕，又一城將舉辦《HANGYODON • HONG KONG WINTER FUN FEST 2024》，當中5米高的雪山造型HANGYODON取代傳統聖誕樹，極具視覺震撼，場內更有HANGYODON鳥居、登山纜車、雪人等布置，充滿既夢幻又日式的冬日聖誕氣氛，會場期間限定店獨家推出多款限定周邊商品。

HANGYODON • HONG KONG WINTER FUN FEST 2024及期間限定店

日期：2024年11月22日至2025年 1月1日

時間：11am - 9pm

地址：又一城LG2層

9 YM²裕民坊 LINE FRIENDS聯乘變形金剛

即日起至2025年1月8日K7觀塘市中心呈獻「TRANSFORMERS X LINE FRIENDS meets YM²裕民坊『冬日型格派對』」，由 LINE FRIENDS與變形金剛聯乘的特別企劃有 3大主角打造打卡位，包括全港首個高達4米高的「柯柏文x LINE FRIENDS BROWN」博派最高指揮官、「麥加登x LINE FRIENDS BOSS」狂派戰士首領、以及「大黃蜂x LINE FRIENDS SALLY」。

3 大TRANSFORMERS X LINE FRIENDS「型萌」打卡位

日期： 即日至2025 年1 月8 日

時間： 10am – 10pm

地點：「柯柏文x LINE FRIENDS BROWN」（4 米高）：YM²裕民坊UG 大堂

「麥加登x LINE FRIENDS BOSS」（3 米高）：YM²裕民坊L1 中庭

「大黃蜂x LINE FRIENDS SALLY」及聖誕樹：YM²裕民坊L3 花園平台

10 啟德ARSIDE 三大期間限定店

日本超人氣音樂組合YOASOBI的YOASOBI Exhibition「超現實」in Hong Kong主題展示YOASOBI的創作旅程及音樂成就，粉絲近距離欣賞他們的海報、演唱會服裝等，而泰國人氣Butterbear奶油小熊Cafe 設限定店，還有劇迷必到的Netflix限定店，推介送禮先用一流的「NETFLIX 24驚喜禮物盒」。

AIRSIDE聖誕月限定 — 日韓泰美時尚快閃店

YOASOBI Exhibition 「超現實」in Hong Kong

日期：2024年12月13日至2025年1日3日

時間：中午12時至下午9時

地點︰九龍啟德協調道2號AIRSIDEG015號舖

Butterbear Cafe cookies and snacks

日期：2024年12月 14日 至 15日、21日至 22日、28日至 29日（逢星期六、日）

時間：上午11時至下午5時

Netflix Gift Box 限定店

日期：2024年12月13日至2025年1日31日

時間：上午11時至下午9時

地點︰九龍啟德協調道2號AIRSIDEG015號舖近405號舖

11 荷里活廣場 玩轉粉紅遊樂園

今個聖誕節，荷里活廣場聯乘日本人氣高企角色Kanahei’s Small animals，打造冬日限定「荷里活廣場x Piske and Usagi『玩轉粉紅遊樂園』」，帶你遊覽多個粉紅可愛打卡位及樂園區！由即日起至2025年1月5日期間特設2大玩樂區及4大打卡區，各位可與親友一同在荷里活廣場玩轉粉紅遊樂園！

荷里活廣場 x Piske and Usagi「玩轉粉紅遊樂園」

日期：即日起至2025年1月5日

時間：上午10時至晚上10時

地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

12 奧海城 6米高麵包超人彈床

全港首個麵包超人主題活動已經登陸奧海城，即日至2025年1月5日【麵包超人‧奧海城 聖誕甜點樂園】活動，有逾6米高的超巨型充氣麵包超人將首次於香港矚目登場，大家可走進充氣麵包超人彈床裏盡情玩耍，投入，包括：甜甜圈障礙賽、繽紛聖誕蛋糕滑梯、聖誕甜點投擲樂、糖霜曲奇波波池及抱抱海綿池等5大吹氣遊樂區。

麵包超人‧奧海城 「聖誕甜點樂園」

日期：2024年11月29日至2025年1月5日

時間：上午10時半至晚上8時

地點：奧海城2期地下主題中庭







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