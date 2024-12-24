聖誕好去處2024｜新界區人氣卡通聖誕商場合集︰Sanrio、高達、Pixar、大麻成荃灣兩大親子充氣樂園 15大打卡熱點懶人包

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新界各區聖誕商場皆以卡通角色為主題布置，無論你是Sanrio、天線寶寶、高達、LINE FRIENDS minini粉絲，或者人氣動畫《怪獸公司》、《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》及《熊抱青春記》的人氣角色支持者，以下介紹商場必有你的打卡心水。另外，荃灣兩大商場設主題充氣樂園，小朋友放電一流！即睇新界區精選商場聖誕合集及15大打卡懶人包！

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聖誕好去處2024｜港島區11大聖誕熱點：中環AIA嘉年華、銅鑼灣及灣仔商場燈飾打卡、赤柱聖誕市集

1 馬鞍山新港城中心Sanrio 3大人氣角色

今個聖誕，Sanrio characters 3大人氣角色Pochacco、Pompompurin及Little Twin Stars將首次化身為音樂家閃亮登場，成為MOSTown新港城中心聖誕布置的主角，與你探索6大音樂主題打卡區及2大玩樂區。大家影相之餘仲可以摸毛茸茸質地，好有冬日溫暖感。商場更設有3 大角色精品自動售賣機，Fans可選購多款主題商品！

MOSTown 新港城中心 x Sanrio characters「MOST- Fluffy 冬日交響曲」

日期：2024 年11 月9 日至2025 年1 月1 日

時間：主題打卡區：上午10 時至晚上10 時

玩樂區：中午12 時至晚上8 時

地點：馬鞍山MOSTown 新港城中心L2 天幕廣場

2 將軍澳MCP CENTRAL 天線寶寶回歸

今個聖誕天線寶寶回歸啦！經典幼兒節目《天線寶寶》（Teletubbies）係唔少人童年回憶，更是年輕人喜愛的Y2K 打扮小飾物，將軍澳新都城中心2期及3期4大角色Po、Laa-Laa、Dipsy、Tinky Winky換上全新造型現身5大打卡位，最吸引大人小朋友一定係極速滑雪梯！

MCP x Teletubbies聖誕雪國之旅

日期：即日起至2025年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：將軍澳MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

3 沙田新城市廣場 13米高巨型聖誕樹

新城市廣場為大家打造盛大的夢幻聖誕國度，首站必到商場1期3樓戶外逾2萬平方呎的 Chill Park 感受由荷蘭團隊Studio Toer首次帶來香港的逾百顆「螢火蟲」舞動燈飾，5米高的吹氣聖誕老人拿著聖誕禮物等你跟他合照。商場1期3樓中庭設置近2千呎的室內「飄雪光影溜冰場」，讓大家在香港也能盡情享受冬日限定的冰雪體驗！

「螢火星光園 @Chill Park」聖誕裝置開放詳情：

日期：即日起至2025年1月1日

時間：上午7時至晚上10時

地點：新城市廣場1期3樓 Chill Park

「飄雪光影溜冰場」開放詳情：

日期：即日起至2025年1月1日

時間：上午11時至晚上9時

地點：新城市廣場1期3樓中庭

參加方法：顧客成為 The Point 會員及追蹤新城市廣場任何一個指定社交平台帳號，即可換領溜冰體驗券（30分鐘）乙張。（只限4歲及身高100cm或以上人士方可參與。）

4圍方 全港首個《獅子王：木法沙》傲氣領地

圍方特別與迪士尼攜手打造全港首個《獅子王：木法沙》傲氣領地，重現《獅子王》過去30年經典場景及浩瀚壯麗草原。逾6呎高的木法沙，將以王者之姿坐鎮，引領大家走進四大體驗區，感受浩瀚非洲大草原。毛孩更可以變身獅子王，重現辛巴於榮耀石(Pride rock)上被「智慧長老」拉飛奇舉起的經典場面，人寵一起投入電影世界當中。

全港首個《獅子王：木法沙》傲氣領地

日期︰2024年11月29日 至 2025年1月5日

時間︰上午10時至晚上10時

地黠︰圍方L4（Marketplace超級市場外）

5荃新天地薑餅人聖誕充氣樂園

荃新天地2期中庭設巨型薑餅人主題充氣樂園，有聖誕煙霧泡泡效果的巨形彈床、滑梯及波波池，最令小朋友心心眼一定係薯片釣釣樂放題！

荃新天地薑餅人聖誕充氣樂園

日期︰11月22日至2025年1月1日

地點︰荃新天地2期中庭

25分鐘入場證收費︰每位$20（包防滑襪一對）

Klook 購票連結：https://www.klook.com/zh-HK/activity/136681-citywalk-gingerbread-man-inflatable-playground/

6 D‧PARK足球主題彈床

荃灣區另一商場亦以親子充氣遊樂園吸客，即日起至2025年1月5日D‧PARK將舉辦「Beary Christmas on the GO 小熊聖誕之旅 @D‧PARK」，設全港首個足球主題彈床「FWD 富衛保險呈獻：彈跳足球盃」，大家可免費任玩彈床50分鐘！

FWD 富衛保險呈獻：彈跳足球盃

日期：11月21日至2025年1月12日

時間：星期一至五：中午12時至晚上8時;

星期六、日及公眾假期：早上10時至晚上8時

地點：荃灣D‧PARK L1 中庭

費用：免費開放予FWD MAX會員 （現場成為如心賞CCG Hearts 會員可獲額外獎賞）

活動詳情及網址：https://fwdmax.fwd.com.hk/Ticketing/bouncysoccer

7 如心廣場 歐陸聖誕小鎮

今年冬天，如心廣場將搖身一變成歐陸聖誕小鎮，舉辦「Beary Christmas on the GO 小熊如心聖誕之旅」活動，中庭將矗立6米高的夢幻聖誕樹屋，搭配璀璨燈飾，洋溢著濃厚節日氣氛，萌爆小熊們已經迫不及待地在樹屋中等候大家的到訪！此外，數十隻可愛的小熊將乘著聖誕禮物盒像星雨般從天而降，熱烈地向每位訪客送上溫暖的祝福，增添節日喜悅！

Beary Christmas on the GO 小熊如心聖誕之旅

日期︰11月29日至2025年1月5日

地點︰荃灣如心廣場

8 荃灣廣場LINE FRIENDS minini冬日樂園

荃灣廣場請來充滿俏皮可愛魅力的 LINE FRIENDS minini 同大家過一個充滿前衛大膽的Y3K未來風格的冬日假期！由11月19日起至2025年1月1日，於荃灣廣場舉辦的「LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園」大玩特玩，活動融合風靡全球的 MBTI 主題及充滿「未來感」的科幻 Y3K 風格於一身，採用了充滿未來感的銀色、電光藍、Z世代綠、炫彩紫等為主調，打造色彩繽紛且充滿未來感的個性打卡專區！

LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園

日期：2024年11月19日至2025年1月1日

時間：早上10時至晚上10時

地點：荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中樂園

9新都會廣場 糖果夢樂園

新都會廣場的《糖果夢樂園 Winter Candyland》除了有滿滿甜蜜氣氛、引人打卡的幻彩糖果隧道以及甜蜜蜜馬卡龍聖誕樹，更特別增添了多個歡呼雀躍的玩樂設施，包括：軟心冬甩滑梯、雲朵棉花糖跳彈床、Beauty Station夾公仔機等，場內設置基本裝備供大人小朋友使用，小朋友只需5歲或以上便可一嘗冬日動感體驗，適合一家大細、情侶閨蜜齊齊暢玩，盡情享受獨有的刺激感！

糖果夢樂園 Winter Candyland

日期：即日起至2025年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點： 新都會廣場L4露天廣場

10 屯門市廣場 3 米高 RX-78-2 元祖高達

適逢《機動戰士高達》面世 45 周年，屯門市廣場特別聯乘 Bandai Namco，由即日起至2025 年 1 月 1 日，舉辦「Mobile Suit Gundam 45th Anniversary @tmtplaza」，讓高達迷重溫童年回憶，亦令新一代的高達愛好者認識這套經典動畫！

屯門市廣場 X Bandai Namco 呈獻「Mobile Suit Gundam 45th Anniversary @tmtplaza」

日期︰2024 年 11 月 16 日至 2025 年 1 月 1 日

時間︰上午 11 時至晚上 9 時

地點︰屯門市廣場 1 期 1 樓中央廣場

11 新地六大商場 Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅

上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、life@KCC呈獻全港首個「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」聖誕裝置，多套人氣動畫，包括《怪獸公司》、《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》及《熊抱青春記》的人氣角色將化身成甜蜜的 “棉花糖”。上水廣場及將軍澳中心更設有「迪士尼•彼思期間限定店」，各場發售超過300款精品！

新地6大商場呈獻「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」聖誕裝置

北角匯「甜蜜棉花糖派對」

日期： 即日起至2025年1月1日

時間： 上午10時至晚上10時

地點： 北角匯2期地下露天廣場及1 期地下G23號舖

上水廣場「勞蘇」香氣小鎮

時間： 上午10時至晚上10時

日期： 即日起至2025年2月23日

地點︰上水廣場2樓中庭

將軍澳中心「怪獸公司」聲夢館

日期： 即日起至2025年1月1日

時間： 上午11時30分至晚上8時30分

地點： 將軍澳中心地下中庭

PopWalk天晉滙「玩轉腦朋友」

日期：即日起至2025年2月23日

時間：上午10時至晚上10時

地點：PopWalk天晉滙2期戶外露天長廊及Ocean PopWalk地下中庭

卓爾廣場「小熊貓」『摸』法世界

日期：即日起至2025年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：卓爾廣場地下中庭

life@KCC「幸福反斗之旅」

日期：即日起至2025年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：life@KCC 3樓中庭

12 將軍澳澳南海岸 海邊戶外賞「楓」秘景

即日至12月31日，將軍澳「澳南海岸」呈獻全新賞楓熱點，於沿海的3大商場CAPRI PLACE、MONTEREY PLACE及SAVANNAH PLACE首度舉辦【O’South Petival 2024】，帶來共9大毛孩共享的打卡位，讓你無需到外國，都能與愛寵追「楓」，享受悠閒恬靜的假日風情。

O’ South Petival 2024

日期：即日至12月31日

時間：上午10時至晚上10時

貓狗和「楓」之旅 - MONTEREY PLACE地下戶外草坪

抓抓小萌寵 - SAVANNAH PLACE地下（近禮賓處）

毛茸茸小賣亭 - CAPRI PLACE地下（近24／7扶手電梯）

13 馬鞍山廣場 聖誕Amaze城月巴市集

置富Malls x Cheap Century 聖誕Amaze城包括四大場景：馬鞍山廣場「聖誕Amaze城月巴市集」、 +WOO嘉湖「聖誕Amaze城爆肌朱古力工房」、置富都會「聖誕Amaze城瘋狂遊樂場」、置富第一城「聖誕Amaze城奇趣花園」。Fortune+ 會員於置富Malls旗下指定單一商場內任何兩間商戶以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領聖誕節日限定「大麻成腳揈揈手挽袋」、「大麻成屁屁卡套」及「抱抱大麻成毛毛座墊」。

置富Malls x Cheap Century 聖誕Amaze城

日期： 2024年11月2日至12月29日

地點：馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會、置富第一城

14 昂坪360 紅A 聖誕夢工場

昂坪360首度聯乘經典品牌紅A，化身紅A聖誕夢工場，打造夢幻摩天輪及經典聖誕火車場景，加上懷舊風格的紅A聖誕攤位遊戲及期間限定港式懷舊主題纜車，讓賓客體驗充滿港式情懷的歡樂聖誕！

昂坪360 x 紅A 聖誕夢工場

日期：即日起至2025年1月1日

時間：上午10時至下午6時

地點：昂坪市集

15 東薈城 Marshville戶外滑雪樂園

東薈城名店倉與韓國超人氣文創設計品牌DINOTAENG 首度聯乘，於即日起至2025年1月2日期間攜手打造全港首個東薈城名店倉 MEETS DINOTAENG 「Marshville's Winter」聖誕主題活動，與你歡度暖笠笠的聖誕節！為了迎接聖誕節，DINOTAENG的一眾萌趣好友將冬日慶典繼續延伸至戶外，打造充滿歡樂氣氛的「Marshville 戶外滑雪樂園」，讓你置身於一片浪漫白色雪海之中，感受來自聖誕節的濃厚氣氛和溫暖！

Marshville戶外滑雪樂園

日期： 2024 年 12 月13 至 15 日、20 至 22 日及 25 至 26 日

時間：每日1pm – 8pm（12月25日開放至10pm）

地點：東薈城名店倉四樓平台廣場







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