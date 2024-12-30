除夕倒數2024︱旅發局煙花匯演︰七彩祥雲煙花首登場 闊度達1,300米，橫跨中環至北角 MIRROR、COLLAR陪你迎2025 八大最佳觀賞位置

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旅發局將於12月31日晚上舉辦香港最大型跨年倒數盛事，在維多利亞港的夜空上演以「幸福樂章」為題的煙花匯演，重點呈獻四大煙花特效，更有MIRROR本地歌手聯同國際人氣組合，與全港市民及各地旅客一同慶祝迎接2025年。

煙花匯演以大自然元素為設計靈感，包括金、木、水、火、土五種大自然元素的不同形態。煙花匯演合共五幕、歷時12分鐘，闊度達1,300米，橫跨中環至北角一帶。當中四幕匯演特別加插矚目煙花特效，包括「繁花盛放」、「長青樹」、「金色瀑布」及首次在香港展示的「七彩祥雲」。

五艘躉船及十六艘浮船組成前後排列陣型，以多層次及角度發放煙花。匯演背景音樂由著名音樂製作人趙增熹製作，融合多種音樂類型及風格。

火：火舞生輝

煙花以紅色為主調，呈現出對生命及夢想的追求，並以脈搏跳動的澎湃節奏，營造熾熱氣氛，為匯演拉開序幕。

土：美麗家園

「繁花盛放」運用先進技術，將五層特別調配的煙花在不同高度爆破，呈現出鮮花相繼綻放的視覺特效，配合歡快音樂節奏，表達美好家園的願景。

木：生生不息

由六層綠色及金色煙花所組成的「長青樹」，樹苗經歷風雨，逐漸茁壯成長至高達220米的茂密巨樹。表達堅毅奮鬥、默默耕耘精神。

水：生命泉源

長達60秒的「金色瀑布」由多層金色煙花組成。煙花從天以降，氣勢磅礴，最後加入彩色煙花點綴，寄予眾人如水般剛柔並濟，創造無限可能。

金：金耀未來

首次在香港展示的「七彩祥雲」以銀閃煙花照亮紅、綠、黃、藍、紫及橙色等彩煙，帶來祥雲瑞彩之兆。

煙花匯演前後，本地歌手組合MIRROR及COLLAR的成員，將聯同在YouTube頻道擁有過千萬訂閱的加拿大人氣二人組合Crash Adams聚首，並於香港文化中心觀景台輪流獻唱，與市民及旅客一同倒數，邁步2025年。煙花匯演外，長江集團中心、海港中心及夏慤大廈三座港島地標建築的樓頂將於除夕晚11時起，每15分鐘發放共四次「許願流星」，分別象徵甜蜜、健康、常樂及富足，歡迎市民旅客一同許下新年願望；香港會議展覽中心外牆設有巨型倒數時鐘，讓大家一同倒數至午夜12時，將跨年氣氛推至頂峰。

八大最佳觀賞位置

今次煙花匯演長達1,300 米，大家於港島由中環至北角、或九龍半島由西九龍至尖東海傍都能清晰欣賞，包括西九文化區海濱長廊、香港文化中心露天廣場、星光大道、尖沙咀海濱花園、中環海濱、灣仔金紫荊廣場、灣仔臨時海濱長廊及北角「東岸公園主題區」，各處均設置音響系統，播放背景音樂，提升觀賞體驗。

除夕煙花音樂匯演同時將透過多個媒體及平台作全程直播，包括旅發局網站和社交平台（Facebook及YouTube）、ViuTV 99台、ViuTV網站及應用程式，同時直播訊號亦會發放供本港電子媒體使用。旅發局將同步透過衛星向全球轉播現場盛況，與身處世界各地的觀眾一同倒數，迎接新年。

香港跨年倒數

日期：2024年12月31日

時間：許願流星：晚上11:00、11:15、11:30及11:45

煙花音樂匯演：午夜12:00至12:12

地點：維多利亞港兩岸

旅發局香港跨年倒數網站：https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/new-year-countdown.html







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