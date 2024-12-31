紅花嶺郊野公園蓮麻坑鉛礦洞重開！1及2月假期專人導賞，完成打卡贏獎品，附交通詳情

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今年3月紅花嶺郊野公園成為香港第25個郊野公園，位於新界東北的沙頭角，北面與深圳梧桐山風景區的山脈相連，南面鄰近八仙嶺郊野公園。12月30日蓮麻坑鉛礦洞活化工程已完成，將廢棄礦洞變身成為開放式博物館，即日起開放予公眾參觀，1月至2月逢星期六、日及公眾假期仲有郊野公園導賞員於現場為大家解說導賞。留意，兩條郊遊徑均為中高難度線路，出發前先睇路線及量力而為！

紅花嶺郊野公園面積約530公頃，目前已經開放兩條郊遊徑──紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑，入口分別位於沙頭角山咀和蓮麻坑村。遠足徑沿路會設置資訊板、路標和標距柱，並加設觀景點及傳意牌，方便公眾遠足郊遊，體驗大自然和欣賞文物古蹟。

紅花嶺郊野公園於3 月1日成立，圖示於紅花寨遠眺山嶺。（圖片來源︰漁農自然護理署）

於紅花寨觀景點眺望沙頭角海。（圖片來源︰漁農自然護理署）

紅花嶺的自然生境包括次生林、灌木及高地草原，生物多樣性豐富，當中有不少屬高保育價值的物種，例如紅杜鵑、土沉香、大草鶯及灰伏翼。（圖片來源︰漁農自然護理署）

最新消息，紅花嶺郊野公園嘅蓮麻坑鉛礦洞活化工程完成，礦洞變身為開放式博物館，即日起開放參觀。活化工程由漁護署同土木工程拓展署合作進行，已加設防止落石嘅防護網，不開放的豎井同隧道亦已加設圍欄，避免發生意外。現場亦已加設解説牌同指示，提供有關礦洞嘅地質、礦業歷史同蝙蝠生態資訊。

2025年1月及2月星期六、日及公眾假期，郊野公園導賞員於現場解說導賞，同時提醒遊人以下礦洞參觀守則：

• 跟從路標指示，切勿亂闖或另闢繞路

• 山徑狹窄，互諒互讓

• 礦洞內環境陰暗，注意安全

• 在礦洞範圍請放輕聲量及切勿用強光照射，以免打擾洞內蝙蝠

• 注意安全，小心礦洞地面不平及嶙峋的岩石表面

• 切勿塗鴉、損毀或取走礦洞內的礦石

• 自己垃圾，自己帶走

紅花嶺郊野公園山勢崎嶇 出發前做足準備

• 留意，紅花嶺郊野公園位置偏遠，山勢崎嶇，兩條郊遊徑均為中高難度線路，出入口同郊遊徑上都無補給點，途中亦無退出路徑。

• 遊覽紅花嶺郊野公園需要遠足最少五個小時。

• 紅花嶺觀景點開揚亦非常當風，請帶備足夠禦寒衣物及防曬用品

• 山友要量力而為結伴同行，帶備足夠裝備、飲用水同食物，市民應按自己的體力和遠足經驗，並留意天氣情況計劃行程。

• 另外，漁護署建議市民結伴同行，並實踐「行山有道」遠足禮儀保護郊野，包括自備可重用水樽和毛巾，以及「自己垃圾自己帶走」。

贏紅花嶺主題獎品

即日至2025年2月28日，大家可參與「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰打卡活動。參加者只需於「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰網站 www.discoveringrncp.hk 登記，然後沿紅花嶺郊野公園的兩條郊遊徑──紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑，到訪八個指定景點，並在活動站點以智能手機掃描二維碼記錄完成該站點，於活動期間完成指定數目的站點後，即可獲得紅花嶺主題獎品。

「郊野樂行」網站景點介紹及路線資訊

蓮麻坑鉛礦洞 https://bit.ly/3Dv8eN0

起點交通資訊︰專線小巴路線 – 59K

在上水站乘搭專線小巴在邊境禁區前下車，沿連接路徑步行約20分鐘前往蓮麻坑村，到達蓮麻坑郊遊徑起點。

上落車地點 – 蓮麻坑村（邊境禁區前）; 連接路徑入口／出口

從蓮麻坑郊遊起點拾級而上大約45分鐘，到達梯級頂，便會看見麥景陶碉堡(礦山)在左邊。向右沿蓮麻坑郊遊徑前行約5分鐘，便到達蓮麻坑鉛礦洞的入口。沿小徑走約5分鐘，便到達礦洞。

蓮麻坑郊遊徑入口

請注意，由於蓮麻坑村附近的一段蓮麻坑路仍屬邊境禁區範圍，專線小巴路線59K的乘客必須持有有效的邊境禁區許可證才能乘坐小巴進出蓮麻坑村，否則需於邊境禁區前上或下車使用連接路徑步行前往或離開蓮麻坑村。遠足人士請留意現場路標。關於進入邊境禁區事宜，請瀏覽香港警務處網頁。

終點交通資訊︰沿路返回起點離開；或繼續前往蓮麻坑郊遊徑，然後經紅花嶺郊遊徑前往山咀，並於担水坑站乘搭公共交通工具離開。詳情請瀏覽蓮麻坑郊遊徑及紅花嶺郊遊徑網頁。

紅花嶺郊遊徑入口（山咀村路）

上落車地點 – 担水坑站，專線小巴路線 –55K，九巴路線 - 78K, 277A, 78S（特別班次）

蓮麻坑郊遊徑詳情瀏覽 https://bit.ly/3UZb57u

漁農自然護理署 https://www.facebook.com/afcdgovhk







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