英國ETA｜1月8日起 香港人前往英國須申請「電子旅行授權」！包括BNO持有人

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由2025年1月8日起，旅客入境英國，須申請ETA（Electronic Travel Authorisation，電子旅行授權），包括香港、澳洲、美國、加拿大、台灣、日本多個國家及地區，香港人無論持特區護照或BNO，都須要事先申請，需時約3個工作天，有意去英國玩或探親的朋友，記得提早申請！

雖然很多國家及地區入境英國都毋須簽證，但即日起入境英國都必須持有ETA，除非你是英國／愛爾蘭公民、持有英國海外屬土公民護照、持有英國簽證（仍有不少國家都須要簽證才能入境），又或是已獲准在英國居住／工作／讀書。持有歐洲其他國家護照的人士，今年4月開始都要持有ETA才能入境。

用App申請較方便 須時3個工作天

大家要留意，無論你是去英國玩或轉機，都須要持有ETA，否則航空公司不會讓你上機。ETA的收費為 £10，包括大人、小童及嬰兒。英國政府建設大家使用App申請，因為最快最方便，可以即時用相機影相。「UK ETA」App可以於App Store或Google Play下載。

ETA有效期2年

開始申請前，你必須準備你的護照（不是照片或影印本）、電郵、信用卡／扣賬卡／Apple Pay／Google Pay付，另外你亦要為護照及申請人（可代他人申請）拍照。基本上3個工作天內會可以收到申請結果，亦可能更快或更慢。成功申請的話，ETA有效期為2年，期間可以無限次出入英國。

申請ETA詳細資料（按此）







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