西沙GO PARK 1月22日正式開幕｜100萬呎國際級運動設施、免費試堂、4萬呎兒童遊樂設施及寵物公園優惠詳情及交通方法

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新一年有多個好去處！西沙GO PARK即將1月22日正式開幕，是糅合室外與室內、集運動、娛樂、餐飲及休閒體驗新地標！西沙GO PARK總面積達130萬平方呎，其中戶外體育公園「GO PARK Sports」佔地逾100萬，可進行高爾夫球、網球、足球等體育運動，更可限時免費運動試堂！4萬平方呎兒童遊樂設施及逾3千呎平方寵物公園最啱親子家庭及寵物主人，1月22日更有多項開幕優惠，即睇交通方法！

公園式商業部份由全球知名的扎哈‧哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）操刀，融合大自然形態的流線形設計於充滿未來感的建築之中。

逾100萬平方呎GO PARK Sports

西沙GO PARK內佔地逾100萬平方呎的多元化戶外體育公園「GO PARK Sports」已對外開放予公眾人士預約及租用，大家可進行高爾夫球、網球、足球、欖球、三人籃球、板網球、匹克球、棍網球等體育運動！GO PARK Sports有別於康文署的體育場地純租場地為主，GO PARK Sports亦有一系列常規課程、私人教練活動，大家可透過手機應用程式「GO PARK Sports 」及網頁版本https://goparksports.hk/ 輕鬆預約。

GO PARK Sports佔地超過100萬平方呎，提供十多個符合國際專業規格的體育設施。

到達預約的運動設施時，僅需在設施閘機外出示手機應用程式 GO PARK Sports App預約的 QR code 即可進場。讀課程的人士需出示「我的預約」頁面供教練驗證。

GO PARK Sports夥拍逾十個體育總會及知名運動機構，如中國香港棍網球總會、中國香港網球總會、中國香港三項鐵人總會、中國香港滾軸運動及滑板總會及香港地區體育會聯會、阿仙奴足球發展中心、澳洲高爾夫球學院、林書豪李群籃球聯盟等，提供十多個符合國際專業規格的體育設施，推動體育多樣化。

6個符合「國際網球聯合會規定的比賽場地」標準的硬地網球場。

11人人造草地足球場，亦可用作兩個7人足球場，同時可用作欖球場地。

新興運動——板網球

新興運動——匹克球

全港首個棍網球專用場地。

高爾夫球場

單車徑和跑步徑可免費使用，大家可自備單車於全長1.5公里的單車徑踩單車，但記得同樣需要先於手機應用程式或網頁預約場地。

GO PARK Sports限時免費試堂

GO PARK Sports新推限時免費體驗及優惠活動。

1. 免費運動試堂：在2025年1月至3月期間，GO PARK Sports 將提供免費運動試堂。名額有限，每人僅限參與每項運動一次。請提前在 GO PARK Sports 手機應用程式中「預約活動」。

2. 早鳥應用程式註冊獎勵：自應用程式推出日起至2025年3月31日，首5,000名成功註冊 GO PARK Sports 手機應用程式的用戶，每人可獲得5張港幣20元的電子優惠券（合共港幣100元），可用於租用設施或參加課程。優惠券不可轉讓，並於2025年6月30日到期。

3. 二至三月常規課程促銷代碼折扣：即日起至2025年3月31日，憑推廣代碼「GOPARK2025」預訂指定常規課程，即可享受8折優惠。已於早前報名的學員將獲得優惠券，以享用此優惠。

4. 常規課程推薦獎勵計劃：即日起至2025年3月31日，推薦朋友一起參加同一常規團體課程完成登記，推薦人將獲得港幣100元的優惠券，而被推薦人則可獲得港幣50元的優惠券。

GO PARK Stadium星級運動學校

除了GO PARK Sports 可以約朋友一齊體驗運動樂趣外，GO PARK Stadium亦有前香港游泳隊代表、藝人方力申主理的「香港游泳學校」、室外攀石場 Just Climb、香港劍擊學校及健身中心 Super Motion，大人小朋友都可以學習新運動技能。同場佔地24,000平方呎的安盛創夢館，是大型室內多用途主場館，可進行演唱會、各項室內體育競賽、欣賞文化、音樂及舞蹈表演及主題展覽等活動，目標成為新一代最熱門的體育及現場演出場地。

藝人方力申主理的「香港游泳學校」。

室外攀石場 Just Climb

滑板公園

首次開店的「Cyclone Cycling」提供各類單車器材及租借。

場內有不少單車停泊位。

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