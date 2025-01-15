不會再見了！漂亮的美瑛白樺並木｜「過度旅遊」問題嚴重 農民狠心砍伐40棵白樺樹！跟9年前「哲學之木」同一命運

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北海道是香港人最愛的旅遊熱點之一，如果去過美瑛的話，一定會愛上當地漂亮的田園景色！美瑛最著名的景點，除了青池之外，就是多棵屹立於農田內的樹木，包括Ken and Mary之樹、七星之樹、聖誕樹、親子之樹等等，當中以七星之樹最受遊客歡迎，因為旁邊有大型停車場，無論是自駕遊或跟旅團，都可以輕易去到。而七星之樹旁邊的白樺並木，同樣是人氣打卡熱點，但以後再去的話，就已經看不到了，因為早兩日已被斬光！

1月11日的美瑛白樺並木，屹立在白茫茫的雪地加上日出的光線，畫面非常漂亮，但可惜再也看不到了！（圖片來源：北海道文化放送YouTube截圖）

1月13日的晚上，是白樺並木的「最後一夜」，有明亮的月光陪伴著！（圖片來源：北海道文化放送YouTube截圖）

美瑛田園風景的迷人之處，是四季都有不同的景色，無論綠油油的春夏天、金黃色的秋天，還是雪白的冬天，都同樣美麗。在眾多「名樹」之中，最多遊客到訪的是「七星之樹」。這棵柏樹自從1976年亮相於Seven Stars香煙的包裝上，便一舉成名，更因而得名為「七星之樹」（Seven Stars之木）。雖然，很多很多很多遊客都未見過那個包裝（我估超過9成！），但大家都會慕名而來，除了看看這棵樹，還有旁邊的一排白樺樹（白樺並木），還有還有望出去的「拼布」田園景色。

從航拍可以清楚看到七星之樹及白樺並木，還有旁邊的大型停車場！很多年前，這裏是沒有停車場的，但因為很多遊客在路上隨意停車拍照，又危險又為農民帶來很多不便，於是當地政府興建了這個大型停車場，但卻為農民帶來更多不便！（圖片來源：北海道文化放送YouTube截圖）

記者對上一次去美瑛是前年10月，估不到那是最後一次見七星之樹旁的白樺並木！（攝影：Katty）

很受遊客歡迎的七星之樹。（攝影：Katty）

從白樺並木向外望，可以見到漂亮的「拼布」田園景色。（攝影：Katty）

美瑛一直都是個寧靜的小鎮，大部分地方都是農田，近年觀光客愈來多，雖然旅遊業推動了經濟，但亦同時為農民帶來很多問題，最主要是遊客為了打卡，隨便踏入農田拍照，損害不少農作物，引起很多農民不滿。另一個問題就是overtourism「過度觀光」，多了汽車及大型旅遊巴士，造成了塞車問題。不過，其實還有另一個更實際的問題，就是樹木長得愈來愈高大，雖然「樹大好遮蔭」，但農作物最需要的卻是陽光，這排白樺樹直接影響收成，即是影響農民生計，所以無奈地都要被砍伐。

七星之樹及白樺並木，全年四季由早到晚都有很多遊客來打卡，除了塞車，部分遊客更踏入私人農地的範圍內，令農民損失不少。（圖片來源：北海道文化放送YouTube截圖）

約40棵白樺樹被一次過砍伐。（圖片來源：北海道文化放送YouTube截圖）

1月14日下午，已經再看不到白樺並木了！（圖片來源：北海道文化放送YouTube截圖）

9年前，美瑛人氣的「哲學之木」，都是因為「過度觀光」，而被斬掉！（圖片來源：PhotoAC）







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