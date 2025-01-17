中環最大型茶市集 | 40個品茶與美食攤位，包括普洱展覽及手繪青花瓷

加入最愛專欄 收藏文章

中環最大型茶藝市集開鑼！由Tearoundhk主辦、PMQ元創方及朝顏堂協辦的TEA ROUND 2025於1月17日至19日在PMQ元創方舉行，並以「Tea Round 茶迴」作主題。除了匯聚本地多個老字號茶行及新派茶館，更有台灣、韓國等多地人氣茶商，接近40個人氣品茶與美食攤位。大家更可於市集挑選特色茶具，現場更有流水茶席，還有府城封茶、展覽與多個茶藝工作坊，今個周末呷一口好茶細味及買靚茶辦年貨！

TEA ROUND 2025以「Tea Round 茶迴」作主題。

今年參展的茶商陣容強大，既有本地傳統與新派茶職人，更有來自台灣、韓國的茶館茶商參展！來自台灣的「蕪茶不歡」，由出身於南投茶葉世家的五代目醒茶人主理，專注研究在「荒蕪」中成長、產量極少的「野放茶」，茶葉不用農藥、肥料及灌溉技術栽種，含天然韻味，茶湯純淨甘甜，必試！

韓國OMOT致力推廣韓國種植茶葉。

TEA ROUND另一重頭戲——流水茶席！由設計師精心打造的露天環型茶席，座落在場地中央。本地和海外侍茶師分別坐陣四個茶席，參加者流水式逐一品嚐各家茶湯，並觀賞沖茶手藝，交流品茗心得與喜好，寫意有趣。

PMQ元創方B座H504室PMQ味道圖書館「普洱迴廊」展覽，帶你走進「時光隧道」，看到不同年代普洱珍藏。

不同店家舉行分享會和工作坊，包括評茶師品評體驗、一日茶師體驗和手繪青花瓷體驗。

流水茶席，每節茶席由4個不同品牌的茶藝師主持，並分享品牌理念；參加者逐家品嚐兼欣賞泡茶手藝，享受品茶閒逸時光。每節5位，費用$280 /場。

為方便茶迷於活動期間輕鬆試茶打卡，今年活動首次推出Tea Round市集限定1+1品茗套裝，當中包括一隻限量版小茶杯及一張現金優惠券。

Tea Round市集限定1+1品茗套裝定價港幣$50，套裝內的$20現金優惠券，大家可在活動現場購買或於網上預訂，數量有限，售完即止。

場內更有多個生活與茶藝器具品牌，大家可購買高質靚茶和手工陶器可作賀年伴手禮，今年大會更首推以茶作主角的賀年福袋，福袋「寶物」全由茶藝師精心挑選，包括新星茶莊2015探花熟磚、1980年代台灣老烏龍、德化獨立陶藝家小茶杯，以及迷你收藏版府城封茶，睇頭十足！

2waycup 的杯具有不同杯口設計，讓你喝出茶的不同風味。

茶市集入口就是美食攤位，亮點攤檔必數中環老字號蓮香樓，茶居特別以傳統茶融合手搖飲品創製出「蓮香茶」及蓮蓉製成的小點心；年輕茶館「老去茶事」則大推茶湯關東煮。大安茶冰廳有售荔枝紅茶特飲，抹茶紅豆麻糬蛋撻及焙茶黑糖麻糬蛋撻。

PMQ地面廣場將化身成城中最大型茶市集，有接近40個品茶與美食攤位。

大安茶冰廳經典蛋撻及焙茶黑糖麻糬蛋撻。

「老去茶事」政和功夫紅茶關東煮

TEA ROUND 2025 茶迴

日期：2025年1月17日（星期五）至1月19日（星期日）

時間：1月17日（星期五）3pm-7pm；1月18日及19日（星期六及日）11am-7pm

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方地面廣場

入場費用：全免

https://www.pmq.org.hk/event/tea-round-2025/?lang=ch







《說說心理話》情緒反覆無常點算？一句「唔緊要」已經很大安慰！社工分享如何扭轉負面想法► 即睇