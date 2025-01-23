年宵市場2025｜銅鑼灣維園年宵花市直擊：蘭花、手寫揮春、蛇年公仔、美食攤位

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年宵開鑼啦！全港15個公園及遊樂場舉行年宵市場，以銅鑼灣維多利亞公園最大，更多達395個攤位。究竟今年咩年花多款、花價平定貴？蛇年主題公仔精品有幾得意？行到攰仲可去快餐攤位補充體力，即睇今年維園花市行情！

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2025年宵市場｜全港15個年宵市場1.23開鑼！快餐攤位地點及開放時間一覽

今年蛇年大家行花市，都會留意有咩蛇年主題公仔，綜觀維園花市都有唔少蛇仔毛公仔、學生設計「蛇餅」設計坐墊，其中蛇仔玩具最受小朋友歡迎。未買揮春的朋友，花市現場有即場書寫揮春的攤位，大家可以自訂恭賀字句，要求師傅即席揮亳。

打算買年花的朋友，今年維園花市仍是蘭花的天下，不同品種及大小的蘭花皆有，今年更見部分蘭花以淡蓋及粉紫色花種，有別於常見的黃色及紫紅色，價錢方面豐儉由人。如果諗住自備花盆拼組蘭花，首日見$100有三枝，年近歲晚有機會再有減價空間。

至於水仙不算多攤位有售，桃花則有幾家花場的攤位，另外鮮花類如大波菊、石竹梅、富貴子等未見有太大的起價。

維園年宵市場天后港鐵站出口方向及銅鑼灣站出口方向都有快餐攤位，食物多元化，港式香口串燒、台式小食、泰國斑蘭蛋糕、香蕉餅、中式懷舊小食如冰糖葫蘆、花生糖及乾果等。

十五個年宵市場的人流情況會以紅、黃、綠燈形式在食環署網頁顯示，方便市民知悉現場的擠迫程度。綠色代表人流較少；黃色代表場內略為擠迫；紅色代表場內非常擠迫。各年宵市場場地於每日開放時間結束前15分鐘停止進場。

維多利亞公園年宵市場

地點︰銅鑼灣維多利亞公園

開放時間及日期︰1月23及24日：上午8時至翌日凌晨、1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時、1月28日上午8時至1月29日上午7時

*設快餐攤位

前往方法：港鐵銅鑼灣站E出口，沿記利佐治街步行到維園／港鐵天后站A2出口左轉

2025年農曆年宵市場

https://www.fehd.gov.hk/tc_chi/events/lnyf2025/lnyf2025.html

查詢：2868 0000







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