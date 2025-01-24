農曆新年好去處2025︱年初一迪士尼樂園派利是，港人門票八折優惠、特色年貨及美食推介

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蛇年行大運！香港迪士尼樂園度假區即日起至2月16日舉辦「奇妙年年」蛇年新春慶祝活動，有穿上節日服飾的迪士尼朋友陪你打卡，另可品嘗應節佳餚美食以及入手多款富迪士尼特色的年貨。從大年初一起，入園時更可獲贈米奇米妮蛇年主題利是一封，祝願大家利是到手，好運年年有！

今個新春，換上賀年服飾的米奇老鼠、鋼牙奇奇與大鼻帝帝、布魯托以及花木蘭已於美國小鎮大街準備好，為賓客送上全新「米奇與好友蛇年行大運」，財神高飛更會與一眾迪士尼朋友及迪士尼樂園樂隊，祝願大家好運相隨。從大年初一起，賓客於入園時可獲贈米奇米妮蛇年主題利是一封，內含朱古力金幣及餐飲與購物優惠券，利是數量有限，送完即止。

新春打卡位。

原創賀年歌曲《Magic is Here》將響遍大街每個角落，為賓客送上滿滿的祝福。

新春版「米奇與好友大街狂歡派對」上米奇與米妮以及他們的朋友們，連同Duffy與好友，將穿著繽紛的賀年服飾登上大街特快列車，沿路向大家揮手及拜年。

新春版「米奇與好友大街狂歡派對」

新春版「米奇與好友大街狂歡派對」

Duffy、ShellieMay、Gelatoni、StellaLou、CookieAnn、'Olu Mel和LinaBell也換上新年打扮，於添上節日裝飾的Duffy與好友遊玩屋內期待跟你互送祝福，幸福滿屋！

米奇米妮蛇年主題利是

迪士尼新春美食

新春期間，到大街餐廳由 Coca-Cola® 呈獻，享用期間限定的賀歲中式套餐，重點推介「黃金煲」，寓意財富與好運，黃金滿屋。

大街餐廳由 Coca-Cola®呈獻賀年套餐 $338

Duffy 與好友雜錦泡芙盒$88(三件)

台灣愛文芒果味軟雪糕$68

皇室宴會廳盤滿缽滿套餐$168

香港迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳的自助餐為賓客準備「新春有米豬」及「欖角豉汁蒸盤龍鱔」，而迪士尼好萊塢酒店的藝彩廚則推出主題自助餐，必試意頭十足的「瑞蛇鮮菌富貴撈起」，寓意蛇年風生水起。

賀年禮品辦年貨





今年米奇與好友賀年系列禮品好可愛，個人推介穿上賀年新衣的Duffy與好友季節限定毛公仔及「蛇頭蛇尾」的鋼牙奇奇與大鼻帝帝毛公仔，再搭配利是封、揮春和糖果禮盒，絕對是完美的賀年禮品。新年想試一試手氣，可於夢想花園選購迪士尼奇妙彩蛋樂，抽一抽香港迪士尼限定Duffy與好友新年掛件扭蛋（數量有限，售完即止），全套一共十款，包括三款神秘款式，另更可獲得GODIVA巧克力小禮盒，寓意蛇年甜甜蜜蜜。

把握機會到百貨店選購一套四款新年限定款式迪士尼珍藏幣

港人專享︰三張正價1日門票低至八折

點樣入樂園玩更著數？不妨留意「快樂組團」門票優惠，由即日起至1月28日，每購買三張正價1日門票即可享票價低至八折優惠，而購買四張正價1日門票更可享低至七六折優惠。另外，由1月15日至6月9日，於香港迪士尼樂園度假區官網預訂「親子同享玩住2天套票 」優惠，包含標準2日門票兩張及度假區酒店住宿一晚，更可免費獲贈小童2日門票一張於入住期間暢玩，圓滿奇妙旅程。

「快樂組團」門票優惠（香港居民專享）

預訂日期︰即日起至2025年1月28日

入園日期︰即日起至2025年1月28日

(在選定門票所屬級別或其以下任何級別之任何一日進入樂園一次)

內容︰專享「快樂組團」門票優惠*（第1級別至第3級別），多人同行可享一日門票低至76折優惠#。

• 3人同行可享一日門票低至8折優惠（第1級別至第3級別）；

• 4人同行可享一日門票低至76折優惠（第1級別至第3級別）銷售點

銷售點︰香港迪士尼樂園度假區官方網站、香港迪士尼樂園正門售票處

親子同享玩住2天套票

預訂日期︰2025年1月15日至2025年6月9日（需提前21天預訂）

入住日期︰2025年2月15日至2025年6月30日

內容︰於香港迪士尼樂園酒店、迪士尼探索家度假酒店或迪士尼好萊塢酒店的一晚指定客房住宿；標準2日門票兩張；免費獲贈小童／長者2日門票一張

價格（港幣）︰每張套票$3,891起

銷售點︰香港迪士尼樂園度假區官方網站

「奇妙年年」蛇年新春慶祝活動

日期︰1月17日至2月16日

地點︰香港迪士尼樂園度假區

https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/







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