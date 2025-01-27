「PayMe」推睇電視節目搶優惠券，派群組福利回贈萬用券

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2025蛇年將至，PayMe by HSBC首度聯乘 TVB，推出首個「 PayMe 利是喜勢搶」電視賀年活動，於農曆新年期間大派折扣優惠券，讓用戶農曆新年與親朋好友歡聚的同時，睇電視節目一同「喜」勢搶折扣優惠。

由 2025 年 1 月 28 日起至 1 月 31 日（即農曆年廿九至年初三），PayMe 用戶只需留意指定賀年節目內的主持人公布或 PayMe 賀年廣告，再打開 PayMe 電話中的應用程式， 即有機會於「優惠券」專區搶到高達港幣$88 PayMe 萬用券、銀聯支付萬用券或合作商戶折扣優惠券。

此折扣優惠必須在流動電話已下載PayMe 應用程式，未登記的觀眾則可掃描畫面上的二維碼，連結至 PayMe 網站，並在應用程式商店下載相關程式，登記成為 PayMe 用戶才可以以獲取折扣優惠。

今次，PayMe 聯同一系列本地商戶包括麥當勞、Circle K、大家樂、Crocs 及大快活等推出折扣優惠券，匯聚 PayMe「食、買、玩」商圈的精彩優惠，鼓勵逾 320 萬名個人用戶於本地消費，繼續支持本地商戶。

此外，為慶祝滙豐成立 160 週年，年滿 18 歲並已將香港身份證連結至 PayMe 的用戶，於 2025 年 1 月 29 日至 2 月 12 日期間，以 PayMe 群組利是功能向 5 位或以上的親友派發總值港幣 $160或以上的群組利是，便可獲港幣$ 8 PayMe 萬用券。合資格用戶將於推廣期結束後 10 個工作天內領取獎賞，並可以於 7 天内於全港超過 100,000 間接收 PayMe 付款的商戶消費時使用。每名用戶在活動期間最多可領取 3 張萬用券。

活動詳情： https://grp.hsbc/25PMCVSJANTVTC







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